Thomas Tuchel taktikai mesterkurzussal válaszolt kritikusainak

Mégsem marad trófea nélkül a Bayern München?

„Taktikai mesterkurzus volt Thomas Tucheltől” – mondta Herbert Hainer, a Bayern München elnöke nem sokkal azután, hogy klubja 1–0-ra legyőzte az Arsenalt, és ezzel bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

Mint ismert, a Bayern München vezetőedzője, Thomas Tuchel az idény elején a középpályáról a jobbhátvéd pozíciójába helyezte át Joshua Kimmichet – a német válogatott labdarúgó szerdán arról az oldalról szerzete az Anglia egyik legjobb csapatával vívott párharc mindent eldöntő fejesgólját.

„Csodálatos érzés ilyen fontos gólt szerezni a szurkolóink előtt egy olyan estén, mint a mostani. Ezek azok a pillanatok, amelyekért dolgozunk. Mi pedig keményen megdolgoztunk érte. Most megkaptam a jutalmamat. Örülök neki, egyelőre az elődöntőre koncentrálunk, aztán meglátjuk, mi lesz” – mondta Kimmich a meccs után.

A Bayern találatáig a pályán látottak alapján úgy tűnt, hogy az Arsenal biztosan áll a lábán. Ám ha megnézzük a mögöttes számokat, más kép jelenik meg: a Bayern 51 százalékban birtokolta a labdát, és 1,44-es várható gólszám-mutatóval fejezte be a meccset, szemben ellenfele 0,60-as adatával.

Ha érheti kritika a bajor sztárcsapatot, akkor az az lehet, hogy nem aratott nagyobb arányú győzelmet.

Persze, ez a legkevésbé sem izgatja most Thomas Tuchelt, aki csapata eddigi sikertelen szereplése miatt a nyáron biztosan távozik Münchenből.

„Ez a győzelem sokat jelent nekem. Az első félidő olyan volt, mint egy sakkjátszma. Ki követi el az első hibát? Ki teszi meg az első lépést? Senki sem akarta. A második játékrész lényegesen jobb volt. Bátorságot mutattunk és végül megérdemelten nyertünk. Büszke vagyok a csapat teljesítményére” – hangsúlyozta az ESPN beszámolója szerint a németek vezetőedzője:

„Mindig jobb a saját szurkolóid előtt játszani. Minden szerelésnél és minden támadásnál megkapod azt a támogatást, ami felemel. Az elődöntőben mindenkinek meg kell mutatnia magát, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Most is volt három szabad helyünk a kispadon, míg a túloldalon nincsenek sérültek. Az első meccshez képest elveszítettük a teljes sebességünket Davies, Coman és Gnabry kiesésével és erre csapatként kell megtalálnunk a megoldást. A legnagyobb elismerésem az egész csapatnak. Nagyon boldogok vagyunk!” – zárta szavait Tuchel.

Manuel Neuer történelmet írt az Arsenal ellen: a Bayern München kapusának ez volt az 58. kapott gól nélküli mérkőzése a Bajnokok Ligájában, ezzel ő tartja a vonatkozó rekordot.

„Azt hiszem, különleges estét éltünk át Münchenben. Az atmoszféra, a szurkolók, a szurkolás, de döntően a teljesítményünk alatt produkált fegyelem az, amik kulcsfontosságúak voltak ahhoz, amit most átéltünk és nagyon örülünk, hogy átélhettük” – fogalmazott a hálóőr.

Harry Kane, a bajorok angol válogatott csatára is kiemelte drukkereik szerepét.

„Hihetetlen győzelem. Ez egy nagyon nehéz idény számunkra és időnként harcolnunk kell. A mostani is ilyen volt. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de azt is, hogy hazai pályán a szurkolóink jelenthetnek különbséget. Joshua Kimmich nagyszerű gólt lőtt, utána a védekezésről szólt a meccs. Nagy eredmény az elődöntőbe jutás, most élvezhetjük ezt” – szögezte le a támadó.

A Bayern München elnöke, Herbert Hainer is megszólalt a továbbjutás után, és nemes egyszerűséggel úgy fogalmazott:

„Taktikai mesterkurzus volt Thomas Tucheltől”.

A Bayern München a legjobb négy között a Real Madriddal mérkőzhet meg a Bajnokok Ligájában. A továbbjutás azt is jelenti, a bajor sztárcsapat továbbra is reménykedhet abban, hogy – 2012 óta először – nem marad trófea nélkül a mostani szezonban.

A német futball szerelmesei ennél is vérmesebb reményeket táplálhatnak: mivel kedden a Borussia Dortmund is az elődöntőbe jutott – ahol a Paris Saint-Germainnel találkozik –, megeshet, hogy német házidöntőt rendeznek a legrangosabb európai kupasorozatban.

Láttunk már ilyet: 2013-ban éppen ez a két csapat mérkőzött meg egymással a fináléban, amelyet ugyanúgy a Wembley-ben rendeztek meg, mint a mostani döntőt.