Eldőlt, hol folytatja Cristiano Ronaldo

Pavel Nedved nyilatkozott Ronaldo és Dybala jövőjével kapcsolatban.

Pavel Nedvedet, a Juventus alelnökét a Cesena ellen 3-1-re megnyert barátságos mérkőzés után a Sky kérdezte Cristiano Ronaldo jövőjéről. A sportvezető tömören, de annál világosabban válaszolt a kérdésre:

„Ronaldo július 26-án, hétfőn érkezik vissza és velünk marad."

Nedvedet kérdezték Paulo Dybala jövőjével kapcsolatban is:

„Jövőhéten ülünk le Dybala ügynökével, hogy a szerződéshosszabbításával kapcsolatban tárgyaljunk. Allegri azt szeretné, hogy Dybala és Ronaldo együtt játszanak."

Az argentin támadó komoly beszédtémát jelent a nemzetközi futballsajtóban, már tavaly decemberben is sok pletyka keringett az esetleges távozásával kapcsolatban. A téli átigazolási időszakban közel álltak a felek hosszabbítás terén, ekkor egy igen jövedelmező, Európa legjobban kereső futballistái közé emelő szerződést kínáltak fel Dybalának, aki azonban ezt nem fogadta el. A 2015-ben 32 millió euróért szerződtetett játékos a Torinóban eltöltött eddigi hat szezonja alatt 162 mérkőzésen 68 gólt rúgott, valamint ötször nyerte meg a Seria A-t, amivel közel megkétszerezte árát, és úgy tűnik a következő szezonban is együtt fogja rohamozni az ellenfelek kapuját Ronaldóval.

Az ötszörös aranylabdás támadó szerződése jövő nyáron fog lejárni, és ugyan nem volt érte komoly kérő, de a Juventusnak komoly anyagi gondjai vannak a koronavírus-járvány miatt, így felmerült az is, hogy nem tudják majd fizetni Ronaldo magas fizetését. Azonban a kocka fordulhatott, hiszen a Il Sole 24 Ore információi szerint a klubot működtető cég 400 milliós tőkeemelést kap az Agnelli családtól, ez okozhatta végül a portugál maradását a klubnál.

