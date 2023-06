Ekl: Eldőlt, kell-e költöznie a Kecskemétnek!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Történelmi szereplésen van túl a Kecskemét, amely újoncként ezüstéremmel zárt az OTP Bank Ligában, így a nyáron az Európa Konferencia-ligában indulhat a csapat. Dr. Filus Andor, a klub ügyvezető igazgatója az együttes hivatalos honlapjának adott hosszabb interjút, melyben az is szóba került, hol fogadhatja ellenfeleit a KTE.

"Az Európa-konferencialiga második selejtező körében kapcsolódunk majd be, ahol még hazai pályán fogadhatjuk ellenfelünket. Azzal is tisztában vagyunk természetesen, hogyha sikerülne kiharcolni a továbbjutást, akkor már költöznünk kell, így már akkor megkezdődtek az egyeztetések, amikor láttuk, hogy meglehet a dobogós helyezés. Minden bizonnyal Szegeden fogunk játszani, a szegedi vezetéssel már fel is vettük a kapcsolatot, adott esetben várnak minket. Bízom benne, hogy lesznek ilyen „problémáink”, hiszen az azt jelenti, hogy sikerrel vettük az első kört" - nyilatkozta Filus, aki szót ejtett a keret esetleges változásairól is.

"Bár a csapat most megérdemelt pihenőjét tölti, a klubvezetésnek ilyenkor kell a leginkább dolgoznia, így teszünk mi is. Azt kijelenthetem, hogy a csapat gerince mindenképpen megmarad, ezért komoly lépéseket és erőfeszítéseket tettünk már az ősz folyamán. Hosszú távra tervezünk az NB I-ben, ennek megfelelő szerződéseket is kötöttünk a játékosainkkal. A kölcsönjátékosok sorsa más lapra tartozik, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, lesznek olyanok, akiket meg tudtunk tartani, de várhatóan olyanok is, akiket nem. Ennek megfelelően természetesen várhatóak érkezők is. A gerinc viszont egyben marad, így ugyanazzal az elánnal vethetjük bele magunkat a munkába a következő szezonban is, fontos hangsúlyozni, hogy Szabó István és stábjának vezetésével. Örömmel tapasztaljuk, hogy a jó szereplés hatására már nem csak nekünk kell egyes ajtókon bekopogtatni, hanem minket is keresnek a menedzserek és a játékosok, hiszen látható, hogy a fiatal magyar futballisták itt ki tudnak teljesedni, őszinte és tiszta párbeszéd jellemzi a mindennapi munkánkat" - mondta az ügyvezető a kecskemetite.hu-nak.