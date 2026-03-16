Visszatérnek a diósgyőri ultrák a kiesés elleni harc legfontosabb szakaszában!

Teljesültek az ultrák feltételei
Mint ismert, a Diósgyőr szervezett szurkolói csoportjai hetek óta távol maradtak a mérkőzésektől, tiltakozásukkal pedig egyértelmű változásokat követeltek a klubvezetésben. A bojkott egyik fő oka a szakmai stáb és a sportvezetés irányába mutatott bizalomvesztés volt. Az elmúlt napok eseményei azonban elhárították az akadályokat a visszatérés elől. Távozott Vladimir Radenkovics vezetőedző és Kovács László sportigazgató is elhagyta a DVTK-t.
Mivel a tábor korábban ezen személyek távozásához kötötte a lelátói jelenlétet, a céljaik elérésével megnyílt az út a béküléshez. Bár az Ultras Diósgyőr hivatalos közleményt még nem adott ki, az NB1.hu információ szerint szinte borítékolható, hogy az utolsó hét fordulóban ismét pokoli hangulat várja az ellenfeleket Miskolcon.
Találkozó a játékosokkal
A hírek szerint a szurkolók nem csupán a lelátón, hanem a színfalak mögött is aktívak. Úgy tudjuk, a csoportok képviselői személyes találkozót terveznek a csapattal, hogy tisztázzák a nézeteltéréseket és egyértelművé tegyék: a végsőkig támogatják a játékosokat a bennmaradásért folytatott küzdelemben. Kovács Zoltán távozása után a drukkerek már üzentek a keretnek, hangsúlyozva a címer iránti alázat fontosságát.
A visszatérésre nem is lehetne ideálisabb alkalmat találni, mint a következő fordulót: a DVTK a nagy rivális Nyíregyháza ellen lép pályára, ahol a presztízs mellett a létfontosságú pontok is a tétet jelentik.
Drámai helyzet a tabellán
A segítségre nagyobb szükség van, mint valaha. A hétvégi, Kazincbarcika elleni megsemmisítő, 4-0-s vereség után a Diósgyőr a 11. helyre zuhant vissza az NB I-ben.
A hátrány jelenleg három pont az MTK-val szemben, ám a Diósgyőr helyzetét nehezíti, hogy kevesebb győzelmük miatt pontelegyenlőség esetén is a fővárosiak maradnának bent. A Nyíregyháza elleni győzelemmel azonban a piros-fehérek látótávolságon belülre kerülnének a középmezőnyhöz.
Kérdés, hogy az ultrák visszatérése és a „szentély” hangulata elég lesz-e ahhoz, hogy a DVTK megkezdje a felzárkózást és meghosszabbítsa első osztályú tagságát.
