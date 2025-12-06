Drámai körülmények között bukott az Arsenal, esélyt kapott a Liverpool?

A találkozó első helyzete az Aston Villa előtt alakult ki, azonban David Raya résen volt Ollie Watkins próbálkozásánál, és bravúrral menteni tudott. A 14. percben egy jobb oldali beadás után Bukayo Saka érkezett középen, az Arsenal támadója azonban mellé fejelte a labdát.

A 22. percben Saka beadása után Eberechi Eze passzolta be a labdát az üres kapuba, azonban les miatt végül nem adták meg a gólt.

A 36. percben Matty Cash kapott egy kiváló labdát Morgan Rogerstől, az Aston Villa támadója pedig nem lacafacázott, Raya lábai között a kapuba bombázta a labdát (1-0).

A fordulást követően rákapcsolt az Arsenal, és Saka megpattanó beadása után a csereként beállt Leandro Trossard passzolt a kapuba az ötös sarkáról az 52. percben (1-1).

Az Arsenal egyenlítő gólja után nagy rohanás kezdődött a találkozón, végig veszélyben forogtak a kapuk. Amikor már úgy tűnt, hogy nem lesz több gól a meccsen, egy kapu előtti kavarodás után Emiliano Buendia elé pattant a labda, aki belsővel a hosszúba tekerte a labdát (2-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 2-1-s Aston Villa győzelemmel zárult a találkozó.

Az Arsenal egy héten belül másodszorra veszített pontot a bajnokságban, Mikel Arteta tanítványai múlt hétvégén a Chelsea otthonában játszottak 1-1-s döntetlent. Bár az igazáshoz hozzátartozik, hogy hétközben a Brentford elleni 2-0-al javítani tudtak a Premier League-ben.

Ha a Liverpool este le tudja győzni a Leeds United csapatát, akkor tizenegy pontról nyolcra csökkentheti hátrányát a listavezető észak-londoniakkal szemben a bajnokságban.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.