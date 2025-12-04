Az Arsenal nyert, és végleg ellépett a Liverpooltól

A találkozó első gólját a spanyol Mikel Merino szerezte a 11. percben, a végeredményt pedig az angol Bukayo Saka állította be a ráadásban.

Az Ágyúsoknál Cristhian Mosquerát és Declan Rice-t is sérülés miatt kellett lecserélni.

Az Arsenal győzelme azt is jelentette, hogy az Ágyúsok a Manchester City-t 5, a Chelsea-t 9, a Sunderland ellen betliző Liverpoolt pedig már 11 ponttal előzik meg a bajokságban.

Premier League, 14. forduló:

Arsenal-Brentford 2-0 (1-0)

Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1)

Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2)

Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0)

Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0)

Liverpool FC-Sunderland 1-1 (0-0)

csütörtökön játsszák:

Manchester United-West Ham United 21.00

kedden játszották:

Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)

Bournemouth-Everton 0-1 (0-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.