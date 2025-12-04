Az Arsenal nyert, és végleg ellépett a Liverpooltól

A találkozó első gólját a spanyol Mikel Merino szerezte a 11. percben, a végeredményt pedig az angol Bukayo Saka állította be a ráadásban.
Az Ágyúsoknál Cristhian Mosquerát és Declan Rice-t is sérülés miatt kellett lecserélni.
Az Arsenal győzelme azt is jelentette, hogy az Ágyúsok a Manchester City-t 5, a Chelsea-t 9, a Sunderland ellen betliző Liverpoolt pedig már 11 ponttal előzik meg a bajokságban.
Premier League, 14. forduló:
Arsenal-Brentford 2-0 (1-0)
Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1)
Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2)
Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0)
Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0)
Liverpool FC-Sunderland 1-1 (0-0)
csütörtökön játsszák:
Manchester United-West Ham United 21.00
kedden játszották:
Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
Bournemouth-Everton 0-1 (0-0)
