A listavezető Arsenal 1-1-es döntetlent játszott a mérkőzés nagyobbik részében emberhátrányban futballozó Chelsea vendégeként a Premier League vasárnap esti rangadóján.

A Kékek az első félidőben jól állták a sarat a 16 meccses veretlenségi sorozattal érkező Ágyúsokkal szemben, de Moises Caicedo durva és felesleges szabálytalanságát követően a 38. percben megfogyatkoztak.

Az Arsenal ennek ellenére a szünetig nem tudott gólt szerezni, a második félidő elején pedig a hazaiak egy szöglet után eredményesek voltak.

Innentől az észak-londoni együttesnek kellett futnia az eredmény után, s bár Mikel Merino az 59. percben egyenlített, a lefújásig a labdabirtoklási és mezőnyfölényét sem sikerült újabb gólra váltania az Arsenalnak.

Mivel a Liverpool 2-0-s siker aratott a West Ham United otthonában vasárnap délután, így az Arsenal pontvesztése azt jelenti, hogy a Liverpool 11-ről 9-re csökkentette hátrányát a listavezető londoniakkal szemben.

Nyilván a Liverpool idei formája nem azt vetíti előre, hogy Szoboszlai Dominikék reálisan versenyben lehetnek a bajnoki címért, azonban még csak a bajnokság egyharmadánál járunk, így még a kilenc pontos hátrány sem tűnik ledolgozhatatlannak.

Premier League, 13. forduló:

Chelsea-Arsenal 1-1 (0-0)

korábban:

West Ham United-Liverpool 0-2 (0-0)

Crystal Palace-Manchester United 1-2 (1-0)

Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)

Nottingham Forest-Brighton 0-2 (0-1)

szombaton játszották:

Everton-Newcastle United 1-4 (0-3)

Tottenham Hotspur-Fulham 1-2 (0-2)

Brentford-Burnley 3-1 (0-0)

Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0)

Sunderland-Bournemouth 3-2 (1-2)

Forrás: MTI

