„Már senki sem veszi őket komolyan” – kemény kritika az angol válogatottról

Az egykori francia szövetségi kapitány, Raymond Domenech élesen bírálta az angol válogatottat, szerinte ugyanis az Anglia labdarúgó-válogatott nem számít komoly esélyesnek a 2026-os világbajnokság megnyerésére.
A Thomas Tuchel által irányított együttes sokak szerint a torna egyik legnagyobb favoritja lehet Észak-Amerikában, Domenech azonban teljesen másképp látja a helyzetet, és úgy véli, az angolok továbbra sem tudtak megszabadulni „vesztes” imázsuktól. A L’Équipe-nek adott interjúban – amelyet a GetFootballNewsFrance idézett – a 74 éves szakember arról beszélt, hogy nagyjából tíz válogatott reálisan pályázhat a világbajnoki címre, Angliát azonban határozottan nem sorolta közéjük.
„Körülbelül tíz csapat van, amely harcban lehet a világbajnoki címért” – fogalmazott Domenech, majd külön kitért az angolokra is. Nem az angolok, ebben mind egyetértünk, ugye? Olyan ‘vesztes’ imázsuk van, hogy már senki sem veszi őket igazán komolyan. Ez borzasztó.”
Domenech ugyanakkor nemcsak Angliát kritizálta, hanem a Franciaország labdarúgó-válogatott jelenlegi helyzetét is értékelte a Didier Deschamps irányítása alatt. Bár a közelmúltban a franciák barátságos mérkőzéseken Brazíliát és Kolumbiát is legyőzték, a szakember szerint ezeket az eredményeket nem szabad túlértékelni.
„Mivel nyűgöztük le a világot? Barátságos meccsekkel Brazília ellen, akiknek gyenge csapatuk van… mindent kontextusba kell helyezni. Nem vertünk igazán erős csapatokat. Kolumbia semmit sem mutatott. Régen láttam ennyire gyenge kolumbiai válogatottat” – tette hozzá.
