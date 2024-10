Dombi Tibor óva intett: "Nagy zakót kaphatunk a Ferencváros otthonában, ha teljesen szétesünk!"

"A legfontosabb az, hogy most már mindenki önmagáért, a saját önbecsüléséért is játsszon..."

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem sok ideje van a sebek nyalogatására a debrecenieknek a mezőkövesdi kupabúcsú után, hiszen vasárnap a listavezető Ferencváros otthonába látogatnak Dombi Tiborék.

A cikk lejjebb folytatódik

A DVSC megbízott vezetőedzője saját bevallása szerint szerdán még a keddi vereség hatása alatt volt, de már próbál pozitívan tekinteni a hétvégi bajnokira.

"Készülünk az FTC ellen, az edzések mellett megpróbálom egyénileg, őszintén átbeszélni a játékosokkal, mi lehet a kiút. A legfontosabb az, hogy most már mindenki önmagáért, a saját önbecsüléséért is játsszon, hiszen a toronymagas bajnokesélyes otthonába látogatunk, mindent bele kell adni. Nagy zakót kaphatunk, ha teljesen szétesünk. Szerdán még én is „készen voltam” a mezőkövesdi vereség miatt, de csütörtökön reggel már úgy érkeztem Pallagra, hogy vasárnap megyünk a Fradihoz, készüljünk, pozitívan álljunk hozzá a feladathoz. Mindenkinek, a keret összes tagjának elő kell lépni, hogy itt vagyok, megmutatom, mit tudok. A kezdőcsapatot illetően nincs túl nagy variációs lehetőség, van eltiltottunk és több sérültünk is, akik harcra készek, azok közül próbáljuk összeállítani a legjobb 11-et. Fontos, hogy tegyünk rendbe önmagunkat, végre ne legyen okunk szégyent érezni. Menjünk ki a pályára, adjunk ki mindent, ami bennünk van, hogy aztán a mérkőzés után mindenkinek a szemébe tudjunk nézni" - mondta Dombi a dvsc.hu-nak.

Bárány Donát kedden úgy nyilatkozott, szégyen, amit hétről-hétre csinálnak, nagyon mélyen vannak, s nem tudják, ennek mi az oka.