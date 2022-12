Diósgyőrből igazolt válogatott kerettag védőt a Vasas - hivatalos!

Tovább bővült az angyalföldiek eddig sem szűkös kerete.

Fogadj 20-szoros szorzóval az Argentína–Franciaország vb-döntőre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Hegedűs János a Vasasban folytatja pályafutását - jelentette be péntek délután az angyalföldi klub hivatalos honlapján.

A 26 esztendős védő két napja bontott szerződést a DVTK-val, amelynél a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám az ősszel mindössze három bajnokin kapott szerepet a másodosztályban.

Hegedűs a Haladásban nevelkedett, ott is mutatkozott be az NB I-ben, majd 2017-ben a Puskás Akadémiához igazolt, 2020 nyarán pedig Miskolcra.

A hátvéd szerepelt a korosztályos válogatottakban is, sőt, a felnőtt nemzeti csapat keretében is helyet kapott már, de ott pályára nem lépett.

"Nem titok, hogy régóta szerettük volna megszerezni Hegedűs János játékjogát. Örültünk volna, ha már nyáron a sorainkban tudhattuk volna őt, de akkor sajnos legjobb szándékaink ellenére sem tudtuk megszerezni. Most, hogy szerződést bontott Diósgyőrben, örömmel nyugtáztuk, hogy a játékos számára sem volt kérdés, hol folytatja pályafutását. Úgy vélem, olyan labdarúgó érkezik most hozzánk, akitől nem csak a hátsó alakzatunk stabilitásának erősödését remélhetjük, hanem a játéképítés és a pontrúgások terén is előre léphetünk. Személyében az egyik legjobban passzoló, indító, kiváló rúgótechnikával rendelkező magyar belső védőt szerződtetjük, aki ráadásul védő létére támadásban gólerős is. Nyilván minden a pályán dől majd el, de a játékos technikai tudását, tapasztalatát, karakterét és motiváltságát ismerve nincs bennünk kétely, hogy segíteni fog számunkra az eredményesebb szereplésben" - mondta Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója a klub honlapjának.

"Kifejezett célom volt, hogy mielőbb visszatérjek az NB I-be, így nagy örömmel vettem a Vasas megkeresését, és természetesen alig várom, hogy bizonyíthassak. Akik ismernek tudják, hogy az a típusú játékos vagyok, aki mindent megtesz a pályán a sikerért, és az a tapasztalatom, hogy eddig ezt valamennyi klubomnál értékelték a szurkolók és a játékostársaim is. Úgy érkezem Angyalföldre, hogy a szurkolók mellett nem csak az új klubom vezetőinek és a társaimnak, de magamnak is bizonyítani szeretnék, és bízom abban, hogy a Vasas-drukkerek nem a múltam, hanem az angyalföldi teljesítményem alapján fognak megítélni. Tudom, hogy nincs könnyű helyzetben a csapat és kemény csatákban kell majd kiharcolnunk a kívánt eredményt, éppen ezért a kiesés lehetősége meg sem fordul a fejemben. Motivált vagyok és azon leszek, hogy mindenkinek iszonyatosan nehéz dolga legyen a Vasas ellen a pályán" - nyilatkozta Hegedűs az aláírást követően.

VILÁGBAJNOKSÁG

Kövesd a 2022-es labdarúgó világbajnokság küzdelmeit a GOAL.com-on! Szerkesztőségünk nap mint nap exkluzív tartalmakkal, videókkal és élő közvetítésekkel jelentkezik a torna során. Ha minket követsz, garantáltan nem maradsz le semmiről!

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Argentína-Franciaország döntőn Messiék sikere 2.85, a döntetlen 3.10, a Les Bleus győzelme 2.85-szörös szorzóval fogadható. (x)