Diego Simeone nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid elleni mérkőzésen tanúsított viselkedése miatt

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője nyilvánosan bocsánatot kért Vinícius Júniortól és a Real Madrid elnökétől, Florentino Péreztől a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében történt heves oldalvonal melletti szóváltás után. Az argentin szakember elismerte, hogy viselkedése „nem volt helyénvaló”, ugyanakkor hangsúlyozta: bocsánatot kér, de megbocsátást nem.

A botrányos jelenetek a múlt héten, a Szaúd-Arábiában rendezett Szuperkupa-elődöntőn játszódtak le, amikor a Real Madrid 2–1-re legyőzte városi riválisát. A mérkőzés során a kamerák rögzítették, amint Simeone éles szócsatába keveredik Vinícius Júniortól az oldalvonal mellett. A felvételek és a spanyol sajtó beszámolói szerint az Atlético edzője provokatív megjegyzéseket tett a brazil támadónak, többek között azt állítva, hogy Florentino Pérez a nyáron megválna tőle.

A Movistar által közölt szájról olvasás alapján Simeone a következőket kiabálta Vinícius felé:

„Florentino meg fog szabadulni tőled, jegyezd meg. Meg fog szabadulni tőled.”

A feszültség a második félidőben tetőzött, amikor Viníciust a 81. percben lecserélték, és Arda Güler érkezett a helyére. Ekkor újabb heves szóváltás alakult ki Simeone és a Real Madrid játékosa között, amelybe a királyi gárda kispadja is bekapcsolódott. A madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso kénytelen volt közbelépni és visszatartani játékosát, hogy ne fajuljon tovább a helyzet.

A történtek miatt Simeone sárga lapot kapott a játékvezetőtől, ám az ügy a lefújás után sem csillapodott, a hétvégén uralta a spanyol sportsajtót.

Az Atlético Madrid trénere hétfőn, a Deportivo La Coruna elleni Király-kupa-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón tért vissza az esetre, ahol hivatalosan is bocsánatot kért.

„Szeretnék bocsánatot kérni Florentino úrtól és Vinícius úrtól azért, amit mindtam” – mondta Simeone. „Nem volt helyes, hogy ilyen helyzetbe hoztam magam, és elismerem, hogy hibáztam. A győztes csapat megérdemelten jutott tovább.”

Amikor azonban arról kérdezték, hogy kér-e személyesen megbocsátást Viníciustól, a rá jellemző módon határozott maradt:

„Bocsánatot kérek, de megbocsátást nem. Nincs több hozzáfűznivalóm.”

Xabi Alonso később úgy nyilatkozott, hogy Simeone viselkedése átlépett egy határt, és nem fér bele a sportszerűség kereteibe. A Real Madrid edzője szemmel láthatóan elégedetlen volt kollégája megnyilvánulásaival, amelyek újabb fejezetet nyitottak a madridi derbik feszült történetében.