Babos Péter

Diego Simeone nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid elleni mérkőzésen tanúsított viselkedése miatt

„Nem volt helyes, hogy ilyen helyzetbe hoztam magam, és elismerem, hogy hibáztam."

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője nyilvánosan bocsánatot kért Vinícius Júniortól és a Real Madrid elnökétől, Florentino Péreztől a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében történt heves oldalvonal melletti szóváltás után. Az argentin szakember elismerte, hogy viselkedése „nem volt helyénvaló”, ugyanakkor hangsúlyozta: bocsánatot kér, de megbocsátást nem.

A botrányos jelenetek a múlt héten, a Szaúd-Arábiában rendezett Szuperkupa-elődöntőn játszódtak le, amikor a Real Madrid 2–1-re legyőzte városi riválisát. A mérkőzés során a kamerák rögzítették, amint Simeone éles szócsatába keveredik Vinícius Júniortól az oldalvonal mellett. A felvételek és a spanyol sajtó beszámolói szerint az Atlético edzője provokatív megjegyzéseket tett a brazil támadónak, többek között azt állítva, hogy Florentino Pérez a nyáron megválna tőle.

A Movistar által közölt szájról olvasás alapján Simeone a következőket kiabálta Vinícius felé:

„Florentino meg fog szabadulni tőled, jegyezd meg. Meg fog szabadulni tőled.”

A feszültség a második félidőben tetőzött, amikor Viníciust a 81. percben lecserélték, és Arda Güler érkezett a helyére. Ekkor újabb heves szóváltás alakult ki Simeone és a Real Madrid játékosa között, amelybe a királyi gárda kispadja is bekapcsolódott. A madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso kénytelen volt közbelépni és visszatartani játékosát, hogy ne fajuljon tovább a helyzet.

A történtek miatt Simeone sárga lapot kapott a játékvezetőtől, ám az ügy a lefújás után sem csillapodott, a hétvégén uralta a spanyol sportsajtót.

Az Atlético Madrid trénere hétfőn, a Deportivo La Coruna elleni Király-kupa-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón tért vissza az esetre, ahol hivatalosan is bocsánatot kért.

„Szeretnék bocsánatot kérni Florentino úrtól és Vinícius úrtól azért, amit mindtam” – mondta Simeone. „Nem volt helyes, hogy ilyen helyzetbe hoztam magam, és elismerem, hogy hibáztam. A győztes csapat megérdemelten jutott tovább.”

Amikor azonban arról kérdezték, hogy kér-e személyesen megbocsátást Viníciustól, a rá jellemző módon határozott maradt:

„Bocsánatot kérek, de megbocsátást nem. Nincs több hozzáfűznivalóm.”

Xabi Alonso később úgy nyilatkozott, hogy Simeone viselkedése átlépett egy határt, és nem fér bele a sportszerűség kereteibe. A Real Madrid edzője szemmel láthatóan elégedetlen volt kollégája megnyilvánulásaival, amelyek újabb fejezetet nyitottak a madridi derbik feszült történetében.

