Mint ismert, Dibusz Dénes ujjtörés miatt az elmúlt három bajnoki mérkőzésen és a Rangers elleni Európa-liga-találkozón sem volt ott a Ferencváros kapujában. A zöld-fehérek nem bíznak semmit a véletlenre, és arra is felkészültek, ha esetleg Dibusz a vártnál később térhetne csak vissza - írta meg a Csakfoci.

A portál úgy tudja, hogy amennyiben ez bekövetkezne, visszahívnák a Debrecenben kölcsönben szereplő Varga Ádámot, így Gróf mellett egy másik rutinos hálóőrre is számíthatnának. Információk szerint a két klub abban egyezett meg, hogy január közepéig még visszatérhet az FTC-hez Varga, ám utána már csak kölcsönszerződése lejártával, nyáron készülhet ismét a zöld-fehérekkel.

Mindez természetesen a DVSC részéről szintén igényel némi tervezést, hiszen így akár a télen el is veszítheti a magyar kapust, aki az őszi szereplés egyik fő letéteményese volt. Ebben az esetben pedig a cívisvárosiaknak gondoskodniuk kell egy új kapusról.

A két csapat éppen vasárnap találkozott egymással, akkor Varga védései is kellettek ahhoz, hogy a DVSC meglepetésre 1-0-ra megverje a Ferencvárost a Groupama Arénában. Azzal a sikerrel Sergio Navarro csapata pontszámban beérte Robbie Keane fiait, akik csak jobb gólkülönbségnek köszönhetően állnak a második helyen.