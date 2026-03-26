Nem kizárt, hogy mindössze egyetlen szezon után elhagyja a Napolit Kevin De Bruyne. A 34 éves belga klasszis jövőjét ugyanis jelentősen befolyásolják az elmúlt időszakban visszatérő fizikai problémák.

A Calciomercato értesülései szerint a klub és a játékos a szezon végén közösen dönt majd a folytatásról. Bár a belga középpályás szerződése 2027-ig érvényes, ráadásul további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz, a gyakori sérülések miatt a nyári klubváltás egyáltalán nem kizárt. A belga irányító előtt több lehetőség is nyitva állhat: szóba került a szaúdi élvonal, illetve az észak-amerikai Major League Soccer is.

De Bruyne 2025 júniusában érkezett Nápolyba, miután szerződése lejártával ingyen távozott a Manchester Citytől. Akkor így indokolta döntését:

„Teljesen más közeg, mint amit Angliában megszoktam, de éppen ez teszi izgalmassá. Úgy éreztem, még mindig megvan bennem a motiváció és a képesség, hogy ezen a szinten is sikeres legyek. A Napoli nagyon jó választás volt.”

Az idény azonban nem a tervek szerint alakult számára: a kreatív középpályás mindössze 14 mérkőzésen lépett pályára nápolyi színekben. Ennek fő oka egy októberben elszenvedett combhajlítóizom-sérülés, amely több mint négy hónapra és mintegy 30 találkozóra partvonalon kívülre kényszerítette. Ráadásul De Bruyne korábban is küzdött már hasonló problémákkal, így a jövőben sem zárhatók ki újabb sérülések.

Mindezek fényében könnyen elképzelhető, hogy a nyári átigazolási időszakban egy kevésbé megterhelő bajnokság felé veszi az irányt.

