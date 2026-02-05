Curtis a derbiről: a Ferencváros verhető!

Curtis a héten a szombati Ferencváros-Újpest bajnoki mérkőzés apropóján adott interjút a Borsnak, ahol elárulta, hogy szerinte hosszú idő után most jött el az ideje, hogy a lila-fehérek legyőzzék a Fradit.

„Én már hétfőn elkezdtem a hangolódást, mert derbi hét van. Nagyon bízom benne, hogy most végül sikerül legyőzni a Ferencvárost. Szerintem verhetőek: sok mérkőzést játszottak, és úgy érzem, nem igazoltak olyan jól, mint amilyen játékosokat elengedtek vagy eladtak. Ha van időpont, amikor meg lehet őket verni, akkor az most van. Az Újpest játékában már látszanak biztató jelek. Végre vannak olyan teljesítmények a pályán, amelyekre lehet építeni. Szélesi Zoltán és Dárdai Pál is jó munkát végez, Újpest-szurkolóként pedig számomra ez az év legfontosabb mérkőzése”

– nyilatkozta Curtis, aki azt is elmondta, hogy véleménye szerint a derbin nem számít, hol állnak a csapatok a bajnoki tabellán:

„Egy derbin általában nem az számít, hogy éppen hol állnak a csapatok a tabellán, vagy melyiknek erősebb a kerete. Sokkal inkább mentális kérdés az egész. Azt gondolom, függetlenül attól, hogy mindkét csapatban rengeteg a külföldi játékos, ezt a mérkőzést mindenkinek át kell éreznie: ez más, mint az év többi meccse”

– húzta alá Széki Attila, aki arra is kitért, hogy számára minden derbi piros betűs ünnepnek számít:

„A barátaimmal, akikkel együtt nőttem fel, és akikkel gyerekkorom óta együtt szurkolunk, már napok óta a szombatról beszélünk. Elég korán indulunk ki a derbire, délután egy órakor gyülekezünk Újpesten. Ez tényleg egy ünnepnap számunkra"

– zárta gondolatait Curtis.