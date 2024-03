Dárdai Márton: „Egyedül hoztam meg a döntést"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dárdai Márton, aki pénteken este, a törökök ellen 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen debütált a labdarúgó-válogatottban, azt mondta, egyedül hozta meg a döntést arról, hogy a magyar nemzeti csapatban szeretne szerepelni.

Az M4 Sportnak adott interjúban a játékos, aki a német másodosztályban, az édesapja, a korábbi magyar szövetségi kapitány Dárdai Pál által irányított Hertha BSC-ben futballozik, úgy fogalmazott, a klubjában a középpályán és a védelemben is többször játszott már, ő azonban leginkább hátul szeret lenni, akkor ugyanis "előtte van a mérkőzés" és kihozhatja a labdát.

A 22 éves Dárdai elárulta, hogy a meccs előtt kicsit izgult, de amikor végül pályára lépett, már minden rendben volt. Mint mondta, a Németországban légióskodó játékostársakkal már ismerték egymást. Dárdai Márton a 23-as mezben lépett pályára pénteken, erről azt mondta, különösebb jelentősége nincs, ugyanakkor testvére, Palkó is ezzel a számmal mutatkozott be a nemzeti csapatban, és az NBA-legenda Michael Jordan miatt is kedveli a 23-ast.

Az újdonsült válogatott futballista - aki hangsúlyozta: egyedül hozta meg a döntést arról, hogy a magyar válogatottban szeretne pályára lépni - arról is beszélt, hogy édesapja gratulált neki a törökök elleni találkozót követően, szakmai kérdésekbe azonban nem mentek bele.

A nyári Európa-bajnoksággal kapcsolatban Dárdai - aki korábban az utánpótlás-válogatottban többekkel együtt játszott a házigazda, csoportrivális németeknél - megjegyezte, mérkőzésről mérkőzésre kell majd haladni, és nagyon bízik benne, hogy a gárda továbbjut a csoportjából.

Forrás: MTI