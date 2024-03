Újabb Dárdai debütált a magyar válogatottban

A Hertha BSC játékosa készült rá, hogy pályára léphet.

Marco Rossi újoncot avatott az 1–0-ra megnyert Magyarország–Törökország felkészülési mérkőzésen, amelynek 67. percében pályára küldte Dárdai Mártont, a Hertha BSC 22 éves játékosát.

A védőként és védekező középpályásként is bevethető Dárdai Márton a 67. percében váltotta Balogh Botondot a magyar védelemben. Játéka nem volt hibáktól mentes, egy-két megmozdulásán érezni lehetett, hogy azért izgult és még szoknia kell az új társakat, játékrendszert.

A Hertha játékosa, így értékelte a debütálását:

„Készültem rá, hogy pályára léphetek, izgultam a meccs előtt, a szurkolók elképesztőek, de minden rendben volt, örültem. Jól fogadtak a csapattársak, jól” – nyilatkozta a lefújás után az M4 Sportnak.

A magyar és német állampolgársággal is rendelkező, Németországban született Dárdai Márton januárban jelentette be, hogy bár 8-szoros U21-es német válogatott és az alsóbb korosztályok nemzeti csapataiban is rendre szerepelt, felnőttként a magyar válogatottban szeretne játszani.

Március 12-én vált hivatalossá, hogy első alkalommal meghívást kapott Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe a Törökország és Koszovó elleni felkészülési mérkőzésekre.

A korábbi 61-szeres magyar válogatott labdarúgó, 2014-től 2015-ig a mieink szövetségi kapitányi tisztét is betöltő, Dárdai Pál három fiából Márton a második, aki bemutatkozott a nemzeti csapatban, bátyja, Palkó eddigi egyetlen válogatott mérkőzését 2022 novemberében játszotta Görögország ellen.