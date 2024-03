Dárdai Pál elárulta, hogyan élte meg fia bemutatkozását a magyar válogatottban

Újabb Dárdai debütált a magyar válogatottban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Marco Rossi szövetségi kapitány újoncot avatott a magyar válogatottban Dárdai Márton személyében a Törökország ellen 1–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen péntek este. A Hertha BSC 22 éves védője Balogh Botond helyére érkezett a 67. percben.

Dárdai Pál, a Hertha vezetőedzője, Márton édesapja a Sportalnak adott exkluzív interjújában elmondta, örül neki, hogy Palkó után Márton is bemutatkozhatott a címeres mezben, véleménye szerint Marco Rossi a legjobb időben hívta be a nemzeti együttesbe, amely egy jó felkészülés után az Európa-bajnokságon is sokra hivatott.

A Hertha vezetőedzője a beszélgetés során elárulta, hogy egy edzőmérkőzés miatt nem tudott haza utazni Magyarországra, hogy élőben nézhesse fia debütálását a magyar nemzeti csapatban:

„Sajnos nem tudtam hazamenni, mert edzőmeccset játszottunk, nekem maradt a televízió. A család azért képviseltette magát, a feleségem, Móni ott volt a Puskás Arénában. Nagyon büszke volt Marcira, ahogyan természetesen én is. Amikor a lefújást követően beszéltem vele, gratuláltam is neki, de hozzátettem, hogy ezt ossza be, mert legközelebb a huszonötödiknél fogok. Úgy gondolom, akkor vallhatja magát valaki stabil válogatottnak, ha legalább huszonötször magára ölthette a címeres mezt, addigra szert tesz annyi rutinra, amennyi ezen a szinten kell."

Fel tudja idézni, mi zajlott le önben a meccs hatvanhatodik percében?

Jó érzés töltött el, amikor láttam, hogy Marci beáll, de – remélem, nem ért félre senki – nekem, nekünk ez a normális. Mi a futballban nőttünk fel, én hároméves korom óta az öltözőben vagyok, sok mindent megéltem már. Jár a gratuláció egyébként Marci édesanyjának is, mert csodásan felnevelte őt is. A három fiunk közül kettő, Palkó és Marci már játszott a magyar válogatottban, szerintem ez nem rossz arány…

Ha nem apai, hanem edzői szemmel nézi középső gyermeke bemutatkozását, mire jut?



Jól szállt be, a feladatát megoldotta, de messzemenő következtetést nem érdemes levonni szűk fél órából. Kívánom neki, hogy játsszon Koszovó ellen is, a keddi mérkőzést is hozzák le kapott gól nélkül, kezdésnek ez nem lenne rossz. Ha Marci nem sérül meg, szép jövő előtt áll a válogatottban is. Huszonkét éves múlt, jó korban van. Most jött el az ideje, hogy válogatott legyen. Talán megjegyezhetem, hogy kiderült, megint igazam volt. Amikor tizennyolc-tizenkilenc évesen be akarták hívni, mondtam, hogy még korai, akkor érdemes, ha már lesz hatvan-hetven felnőtt meccs a lábában. Mostanra fontos tapasztalatokat szerzett, túl van egy-két hibán is, amiből tanult, a nehezebb helyzeteket, az esetleges kritikákat is tudja kezelni. Ha tizennyolc évesen bekerül a válogatottba, és ne adj’ isten, hibázik egy jelentős tétre menő meccsen, szétszedték volna. Ma már ott tart, hogy a Hertha egyik meghatározó játékosa, a német korosztályos válogatottban lejátszott mérkőzések is nagy hasznára váltak – amit eddig megélt a pályán, már tudja kamatoztatni. Marco Rossi a legjobb pillanatban tette be a válogatottba. Amikor a szövetségi kapitány decemberben Berlinben járt, mindent megbeszélt Marcival – teljesen egyenes és korrekt volt így ez a történet.

Azért azt sajnálhatja, hogy a helyszínen nem tapasztalhatta meg, milyen ováció fogadta fia pályára lépését.



Mónitól hallottam azért, és a tévében is átjött valami… Úgy vélem, a fogadtatás egyrészt annak szólt, hogy Dárdainak hívják, másrészt annak, hogy a magyar válogatottat választotta. Az ő döntése volt, nem szóltam bele, de örülök, hogy így alakult. Mesélte, hogy remekül érzi magát, a beilleszkedéssel egyáltalán nem volt gondja, Sallai Roland, Willi Orbán és a többiek, vagyis a „német delegáció” nyomban a szárnya alá vette. Nagyon tetszett neki a Puskás Aréna hangulata is, igaz, ehhez már hozzá van szokva, hiszen a Hertha sokszor lép pályára hatvan-hetvenezer néző előtt. Meglátjuk, mit hoz a folytatás. Három belső védővel játszik a válogatott, ha nem jön közbe semmi, Marci benne lehet abban az öt-hatban, aki az Európa-bajnokságra utazhat.

Ha ennyire előreszaladhatunk: ott mire lehet képes a csapat?



Szombaton megnéztem a Franciaország–Németország meccset, azt láttam, hogy amíg nekünk van egy Szoboszlai Dominikünk és Sallai Rolandunk, addig a németnek van egy Jamal Musialájuk és Florian Wirtzük. Van egy, sőt két jó kapusunk, a védelmünk rendben van, és Szoboszlai és Sallai személyében van két olyan topjátékos elől, aki adott esetben el tud dönteni egy mérkőzést. Lényeges, hogy az Eb-ig ne sérüljön meg senki, ha mindenki bevethető lesz, egy jó felkészüléssel, remek formával és némi szerencsével sok mindent el lehet érni…

