Egy konfliktus miatt rengeteg szabad hely maradt a stadionban

Nem is olyan régen még szinte lehetetlen volt jegyhez jutni egy DAC–Slovan meccsre. A belépők pillanatok alatt elfogytak, a MOL Aréna pedig telt házas, félelmetes katlanként várta az ellenfeleket.

Ez azonban mostanra megváltozott. A stadion kihasználtsága visszaesett, nemcsak a családi szektorok ürültek ki, hanem a hangulatért felelős B-közép is megfogyatkozott. Azonban a keménymag bojkottot hirdetett alig egy hónappal ezelőtt, és a B-közép azóta sem tért vissza teljesen a lelátókra.

A kitiltott pozsonyi szurkolók kihasználnák, hogy nincs teltház

És ha mindez nem lenne elég, újabb feszültségforrás jelent meg: a Slovan ultrái a vendégszektor lezárása ellenére is készülnek a mérkőzésre. Egy internetes felhívásban arra buzdítják társaikat, hogy semleges ruházatban utazzanak Dunaszerdahelyre, így próbálva bejutni a hazai szektorokba.

A bejegyzés szerint a közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy még kiemelt kockázatú meccseken sem jelent gondot akár zászlókkal együtt is bejutni a stadion különböző részeibe. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szlovák zászlók bevitele nem tiltott, be lehet vinni a MOL Arénába.

A szervezkedés ráadásul nyíltan zajlik: folyamatosan frissülő útmutatókkal segítik a szurkolókat. Először a C4-es szektorba, majd később a C3, C2 és C1 részekbe is jegyvásárlást javasoltak, azzal a megjegyzéssel, hogy bent úgyis összeállnak egy csoportba. A legfrissebb információk szerint még mindig bőven akad jegy, így már csak az utazási kedven múlik a részvétel. A jól ismert „Slovan on tour!” jelmondat sem maradt el.

A Slovan hivatalosan közölte, hogy a vendégszektorba az eltiltás miatt nem lehet jegyet venni, ugyanakkor a szurkolói akcióval szemben nem foglalt egyértelműen állást.

Veszélybe kerülhetnek a magyar családok?

Itt érkezünk el a legérzékenyebb ponthoz. A C-szektorok hagyományosan a családok, gyerekek és békés drukkerek helyei – azoké, akik a futball élményéért mennek ki a stadionba, nem konfliktust keresni.

A Slovan ultrái nem véletlenül kaptak eltiltást a szövetségtől, így bőven van ok az aggodalomra. Ráadásul mindezt nyílt felületen szervezik, nem titokban. Ha ezt a hétköznapi szurkolók észrevették, akkor a klubvezetésnek és a szervezőknek is tudniuk kell róla.

A DAC egyelőre nem szólalt meg az ügyben

A DAC hivatalos felületein mindeközben alig esik szó a kockázatokról: a rangadó kapcsán elsősorban a jegyértékesítésről és a VIP-menüről találni információkat, a meccs kiemelt biztonsági besorolása csak a vásárlási felületen jelenik meg. Felmerül tehát a kérdés: mit tesz a klub a veszély megelőzésére? Képesek lesznek kiszűrni a szervezetten érkező vendégdrukkereket? Mi számít majd többet – a plusz jegybevétel vagy a saját szurkolók biztonsága? És ha történik valami, ki vállalja a felelősséget? Egy ilyen kockázatú mérkőzésen alapvető elvárás, hogy a hazai szektorok védettek maradjanak. Ha a Slovan-drukkerek terve akadálytalanul megvalósul, az nemcsak komoly biztonsági kudarc lenne, hanem arculcsapás mindazoknak, akik hűségesen kitartanak a DAC mellett – bolcolgatta a témát a korkep.sk.

