Goal.com
Live
Slovan ultrák szurkolókTASR
C. Kovács Attila

A kitiltott Slovan ultrák álruhában szivárognának be a DAC elleni derbire, veszélyben a magyar családok?

DAC 1904 Dunajska Streda vs Slovan Bratislava
DAC 1904 Dunajska Streda
Slovan Bratislava
Szlovákia 1

Szombaton ismét jön a felvidéki klubfutball egyik legpatinásabb rangadója, a DAC–Slovan Bratislava derbi. A pályán sem kicsi a tét, hiszen a sárga-kékek mindössze hat ponttal vannak lemaradva az éllovas pozsonyiaktól, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak – a Spartak Trnava elleni elhalasztott találkozó még hátravan a dunaszerdahelyiek számára. Egy hazai sikerrel tehát teljesen nyílttá válhatna a bajnoki versenyfutás. A hangulatot azonban most nem a taktika vagy az esélyek boncolgatása uralja. A figyelem sokkal inkább egy komolyabb problémára terelődött, ugyanis kiderült, hogy pozsonyi szurkolók tömegei kisérlik majd meg a bejutást a MOL Aréna hazai szektoriba, így veszélybe kerülhet a békésen szurkoló magyar családok biztonsága.

Egy konfliktus miatt rengeteg szabad hely maradt a stadionban

Nem is olyan régen még szinte lehetetlen volt jegyhez jutni egy DAC–Slovan meccsre. A belépők pillanatok alatt elfogytak, a MOL Aréna pedig telt házas, félelmetes katlanként várta az ellenfeleket.

Ez azonban mostanra megváltozott. A stadion kihasználtsága visszaesett, nemcsak a családi szektorok ürültek ki, hanem a hangulatért felelős B-közép is megfogyatkozott. Azonban a keménymag bojkottot hirdetett alig egy hónappal ezelőtt, és a B-közép azóta sem tért vissza teljesen a lelátókra. 

A kitiltott pozsonyi szurkolók kihasználnák, hogy nincs teltház

És ha mindez nem lenne elég, újabb feszültségforrás jelent meg: a Slovan ultrái a vendégszektor lezárása ellenére is készülnek a mérkőzésre. Egy internetes felhívásban arra buzdítják társaikat, hogy semleges ruházatban utazzanak Dunaszerdahelyre, így próbálva bejutni a hazai szektorokba.

Szlovákia 1
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
Spartak Trnava crest
Spartak Trnava
TRN
Szlovákia 1
DAC 1904 Dunajska Streda crest
DAC 1904 Dunajska Streda
DST
Zemplin Michalovce crest
Zemplin Michalovce
ZEM

A bejegyzés szerint a közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy még kiemelt kockázatú meccseken sem jelent gondot akár zászlókkal együtt is bejutni a stadion különböző részeibe. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szlovák zászlók bevitele nem tiltott, be lehet vinni a MOL Arénába.

A szervezkedés ráadásul nyíltan zajlik: folyamatosan frissülő útmutatókkal segítik a szurkolókat. Először a C4-es szektorba, majd később a C3, C2 és C1 részekbe is jegyvásárlást javasoltak, azzal a megjegyzéssel, hogy bent úgyis összeállnak egy csoportba. A legfrissebb információk szerint még mindig bőven akad jegy, így már csak az utazási kedven múlik a részvétel. A jól ismert „Slovan on tour!” jelmondat sem maradt el.

A Slovan hivatalosan közölte, hogy a vendégszektorba az eltiltás miatt nem lehet jegyet venni, ugyanakkor a szurkolói akcióval szemben nem foglalt egyértelműen állást.

Veszélybe kerülhetnek a magyar családok?

Itt érkezünk el a legérzékenyebb ponthoz. A C-szektorok hagyományosan a családok, gyerekek és békés drukkerek helyei – azoké, akik a futball élményéért mennek ki a stadionba, nem konfliktust keresni.

A Slovan ultrái nem véletlenül kaptak eltiltást a szövetségtől, így bőven van ok az aggodalomra. Ráadásul mindezt nyílt felületen szervezik, nem titokban. Ha ezt a hétköznapi szurkolók észrevették, akkor a klubvezetésnek és a szervezőknek is tudniuk kell róla.

A DAC egyelőre nem szólalt meg az ügyben

A DAC hivatalos felületein mindeközben alig esik szó a kockázatokról: a rangadó kapcsán elsősorban a jegyértékesítésről és a VIP-menüről találni információkat, a meccs kiemelt biztonsági besorolása csak a vásárlási felületen jelenik meg. Felmerül tehát a kérdés: mit tesz a klub a veszély megelőzésére? Képesek lesznek kiszűrni a szervezetten érkező vendégdrukkereket? Mi számít majd többet – a plusz jegybevétel vagy a saját szurkolók biztonsága? És ha történik valami, ki vállalja a felelősséget? Egy ilyen kockázatú mérkőzésen alapvető elvárás, hogy a hazai szektorok védettek maradjanak. Ha a Slovan-drukkerek terve akadálytalanul megvalósul, az nemcsak komoly biztonsági kudarc lenne, hanem arculcsapás mindazoknak, akik hűségesen kitartanak a DAC mellett – bolcolgatta a témát a korkep.sk

Korábban írtunk a DAC bajnoki esélyeiről. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés