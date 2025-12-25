„Sokan nem akarják, hogy a DAC bajnok legyen" – ismét a bajnoki címért harcolnak Dunaszerdahelyen

„Úgy néz ki, nemcsak tizenegy ember ellen kell küzdenünk, hanem sok mindenki ellen. Így mindig örök másodikak leszünk. Sokan nem akarják, hogy egy olyan csapat legyen a bajnok, mint mi, de ez egyszer majd megtörik” –

nyilatkozta Kalmár Zsolt az NSO-nak a Slovantól elszenvedett 3-2-es hazai vereséget követően még a 2022-23-as szezon májusában, utalva egy be nem fújt szerdahelyi büntetőre és a megannyi rossz játékvezetői ítéletre.

Az a kudarc beverte a szöget csallóköziek bajnoki álmainak koporsójába, hiszen a hátralévő két fordulóban nem hibázott az ősi rivális, így elsőként végzett, megelőzve a Dunaszerdahelyi AC-t.

Most, három szezonnal később újfent reális esélye van a szlovák bajnoki címre a DAC-nak. A sok döntetlennel tarkított szezonkezdet ellenére is csak egyszer szerzett több pontot a téli szünet előtt a jelenlegi 38-nál, még a 2020-21-es idényben, akkor 39 egység állt az együttes neve mellett.

Természetesen a bajnoki esélyek újjászületéséhez szükség volt a két nagy rivális, a Slovan és a Zsolna botlásaira egyaránt, előbbi ugyanis kettő, míg utóbbi három vereséget számlált az őszi idény utolsó három fordulójában.

Ez pedig azt jelentette, hogy a sárga-kékek egy pontra megközelítették az éllovas pozsonyiakat, sőt, a szünet utáni első játéknapon rögtön előzhetnek is, mivel a Mol Arénában fogadják a listavezetőt. A két együttes elmúlt öt találkozójának mérlege ugyan a fővárosiak felé húz (három pozsonyi siker, egy döntetlen és egy szerdahelyi győzelem), fontos megjegyezni, hogy a DAC két különböző összecsapáson is büntetőt hibázott.

Annyi azonban biztos, hogy a Branislav Fodrek vezette Dunaszerdahely nemcsak eredményességben, hanem játékban is rászolgált eddig arra, hogy újfent versenyben legyen története első bajnoki elsőségéért.

A 2025 januárjában kinevezett szlovák vezetőedző szakított elődje, Xisco Munoz ellentámadásokra és hosszú labdákra épülő, egyben meglehetősen kevés nézőt vonzó játékával. Érkezése óta igyekszik dominálni, magasan letámadni és a földön tartani a labdát a DAC.

Emellett rendszeresen nagy létszámmal van jelen a támadóharmadban (olykor hat játékos is), a játékosok közti állandó helycserékkel pedig még hatékonyabban tudják feltörni az ellenfeleket Redzic Damirék.

Ezt jól alátámasztja, hogy 90 percenként a csallóköziek rendelkeznek a legmagasabb várható gól mutatóval (2,09 xG, amit a Zólyombrézó követ 1,77-el). Ez azt jelenti, hogy messze ők dolgozzák ki a legmagasabb minőségű helyzeteket az idei szlovák élvonalban.

Ha pedig a várható pontok táblázatára vetünk egy pillantást, ott virtuálisan szintén a DAC telel az első helyen. Aszerint ugyanis 39 pontot kellett volna gyűjtenie, míg a Slovannak öttel kevesebbet (jelenleg 39), hogy a Zsolna 11 pontos túlteljesítését már ne is említsük (jelenleg 34 pont).

Természetesen hosszú út áll Tuboly Mátéék előtt, amelyen egy jelentős lépést tehetnek előre a Slovan elleni februári rangadón.