A Liverpool komolyan mérlegeli egy utolsó pillanatos igazolás lehetőségét a januári átigazolási időszak hajrájában, miután komoly sérüléshullám sújtja a csapat jobbhátvéd posztját. Az átigazolásokra szakosodott olasz úsjágíró, Gianluca Di Marzio információja szerint az angol klub az Inter holland válogatott szélső védőjét, Denzel Dumfriest környékezte meg, aki reális opcióként merült fel Arne Slot vezetőedző és a klub toborzócsapata számára.

A Vörösök helyzetét jelentősen megnehezíti, hogy Jeremie Frimpong combsérülést szenvedett a Qarabag elleni, 6–0-s Bajnokok Ligája-győzelem alkalmával. Slot pénteken megerősítette, hogy a holland futballista néhány hétre kidőlt, ám ennél is súlyosabb csapás Conor Bradley sérülése, aki komoly térdprobléma miatt az idény hátralévő részében már nem léphet pályára, így a Liverpool egyik legerősebbnek hitt posztja rövid idő alatt kritikus területté vált.

Bár a keretben vannak belső megoldások – Szoboszlai Dominik mellett Joe Gomez, Wataru Endo és Curtis Jones is képes betölteni a jobbhátvéd szerepét –, a sűrű versenynaptár és a terhelés miatt a klubvezetés fokozta piaci aktivitását. Ennek eredményeként került képbe az Inter játékosa, Denzel Dumfries.

A 28 éves holland védő az idényben eddig 11 Serie A-mérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett, ám jelenleg sérüléséből lábadozik. Átigazolása több tényezőtől is függ: egyrészt a felépülésének pontos időpontjától, másrészt az Inter végső döntésétől. A milánói klub ugyanakkor előrelátóan már alternatívákban gondolkodik, és a hírek szerint a Chelsea-hez tartozó, jelenleg kölcsönben szereplő Reece Norton-Cuffy neve is felmerült a pótlásra.