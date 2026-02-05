Csoboth Kevin átmenetileg visszatért Újpestre!

A Sectorinfo értesülései szerint Csoboth Kevin edzéslehetőséget kért és kapott az Újpesttől. A korábbi válogatott támadó – aki a legutóbbi Európa-bajnokságon a skótok elleni győztes gólt szerezte – jelenleg ideiglenesen készül a lila-fehéreknél.

Az eset hasonló Kastrati korábbi helyzetéhez: a megállapodás kizárólag az NB III-as csapattal való edzéseket érinti, szerződéskötésről vagy tárgyalásokról nincs szó.

Ennek oka, hogy Csoboth klubhelyzete a korábbi egyesületével, a török Genclerbirligivel továbbra sem rendeződött, így a hatályos szabályozás értelmében az Újpest jelenleg nem rendelkezhet a játékos játékjogával.

A Sectorinfo információi alapján mindössze néhány napos időszakról van szó, amíg Csoboth ismét Újpesten edz.