Többek között Angliából is érdeklődnek az ETO FC egyik legjobbja iránt

Sajtóhírek szerint az ETO FC védőjéért, Csinger Márkért több külföldi országból, többek között Angliából és Lengyelországból is érdeklődnek.

Csinger eredetileg a Dunaszerdahely játékosa, ebben a szezonban viszont az ETO-ban szerepel kölcsönben. Abszolút alapembernek számít a győri csapatban a védő, oszlopos tagja a bajnoki címért harcoló és a kupaelődöntőig menetelő kisalföldieknek.

Lorenzo Lepore információi szerint Csinger jó játéka több csapat érdeklődését is felkeltette külföldön. Az újságíró szerint Lengyelországból, Belgiumból, Hollandiából és az angol másodosztályból is figyelik a magyar védő teljesítményét, így komoly döntés előtt állhat nyáron Csinger Márk.

A védő mindössze egy bajnokin nem lépett pályára, 30 NB I-es meccsen két gólt szerzett, míg a Magyar Kupában három találkozón egyszer talált a kapuba. Márciusban a magyar válogatottba is meghívót kapott a védő Marco Rossitól, ám sem Szlovénia, sem Görögország ellen nem lépett pályára.

