Többek között Angliából is érdeklődnek az ETO FC egyik legjobbja iránt

Csinger eredetileg a Dunaszerdahely játékosa, ebben a szezonban viszont az ETO-ban szerepel kölcsönben. Abszolút alapembernek számít a győri csapatban a védő, oszlopos tagja a bajnoki címért harcoló és a kupaelődöntőig menetelő kisalföldieknek.

Lorenzo Lepore információi szerint Csinger jó játéka több csapat érdeklődését is felkeltette külföldön. Az újságíró szerint Lengyelországból, Belgiumból, Hollandiából és az angol másodosztályból is figyelik a magyar védő teljesítményét, így komoly döntés előtt állhat nyáron Csinger Márk.

A védő mindössze egy bajnokin nem lépett pályára, 30 NB I-es meccsen két gólt szerzett, míg a Magyar Kupában három találkozón egyszer talált a kapuba. Márciusban a magyar válogatottba is meghívót kapott a védő Marco Rossitól, ám sem Szlovénia, sem Görögország ellen nem lépett pályára.

