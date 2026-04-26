Botlott, de visszavette a vezetést az NB I-ben az ETO FC

A Ferencváros délutáni győzelme azt jelentette, az ETO FC a második helyről várta a DVSC elleni rangadót a Nagyerdei Stadionban. A győriek egy pontszerzéssel visszavették volna a vezetést a tabellán, a hajdúságiak pedig a dobogós helyezésüket erősítették volna meg egy sikerrel.

Jó hangulatban kezdődött a meccs, két perc után már meg is kellett állítani a játékot egy füstbomba miatt. Sokáig ez volt az egyetlen érdemleges akció, ugyanis a kapuk egészen a huszadik percig nem forogtak veszélyben, akkor Bumba lövésénél mentett nagyot Kusnyír. Fél óra elteltével hazai részről Kocsis próbálkozott, ám hol mellé, hol Petrás kezébe célzott a támadó. A nem túl magas tempójú meccsen a vendég ETO FC szerezte meg a vezetést, a 39. percben Vitális kapott labdát a büntetőterületen belül, majd egy szép szóló után kilőtte a jobb felső sarkot, 1-0.

A második félidőben már látszott az ETO-n a fáradtság, Mejiás és Guerrero is közel járt a gólhoz, ám ezt még megúszták a vendégek. A félidő felénél azonban a győriek eldönthették volna a meccset, de Stefulj beadása után Benbouali fejesét bravúrral védte Demjén, amire később ráfázott az ETO: a 73. percben Kusnyír beadását Cibla fejelte át Petrás felett, és a léc segítségével esett a hálóba a labda, 1-1. A hazaiak megérezték, hogy egy sebzett vadot üldöznek, szűk nyolcvan perc után Kusnyír a gólpassza mellé kis híján gólt is szerzett, ám ziccerben fölé fejelt. A találkozó végéig sikeresen őrizte az eredményt az ETO FC, így döntetlennel távoztak a Nagyerdei Stadionból.

Ezzel az egy ponttal visszavette az ETO FC a vezetést a tabellán, a DVSC pedig két pontra került a negyedik helyezett Zalaegerszegtől.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.