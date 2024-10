Csank János beszólt a Ferencvárosnak!

Ferencvárosi TC vs Fehérvár FC

A Ferencváros vasárnap 17:45-kor a Fehérvárt fogadja a Groupama Arénában. A fehérváriak klubhonlapja a mérkőzés kapcsán azt a Csank Jánost szólaltatta meg, aki edző pályafutása során többször megfordult a Videotonnál.

Mondta, hogy tv-ben megnézi a magyar mérkőzéseket, akkor mondhatjuk, hogy naprakész az NB I-gyel kapcsolatban?

Fogjuk rá! Igazából azokat a csapatokat követem jobban, amelyekben többnyire magyar játékosok szerepelnek, vagy ahol korábban dolgoztam edzőként. De azért nem mélyülök el a mai NB I-ben, ha azonban lenne irányomba ilyen kérés, akkor maximum két órán belül az adott csapatról és a játékosokról minden információ a rendelkezésemre állna. A mai magyar focisták többségét is ismerem, ha nem is alaposan, de felületesen mindenképp. Gyorsan mondok is egy példát. Amikor a Váccal az NB III-ban szerepeltünk pár éve, folyamatosan figyeltem az ellenfeleket, hol vannak olyan ügyes játékosok, akiket alkalomadtán le lehetne igazolni. A jegyzetfüzetembe bekerült egy ügyes, fiatal srác neve, aki akkor Makón futballozott, múlt hónapban pedig már a válogatottban debütált, ő Nikitscher Tamás.

Vasárnap két korábbi csapata, az FTC és a Vidi mérkőzik meg az NB I-ben. Milyen találkozóra számít?

Az FTC – fura ezt kimondani – az aranykorát éli, zsinórban hatszor nyerte most meg a magyar bajnokságot, ha jól tudom, korábban ilyenre nem volt még példa a zöld-fehérek történelmében.

„Egyáltalán nem megbántva őket, de szerintem az idei eredményeik egyelőre jobbak, mint maga a csapat, mert azért a meccseikbe mindig belenézek, de nem vagyok elájulva attól, amit ebben a szezonban eddig láttam."

– kritizálta a Ferencvárost a korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány, aki így folytatta:

A Vidinél úgy látom, átmeneti időszak van, ugyanakkor nekem szimpatikus az, hogy ennyi fiatal magyar kap lehetőséget és nem külföldről vásárolt futballistákkal van tele a csapat. Szép edzői feladat ilyen fiatal együttessel az NB I-ben szerepelni, mert ilyenkor azért minden edzői rafinériát be kell vetni. Nyilván vasárnap az FTC ellen jól meg kell szerveznie a Vidinek a védekezését, az sem jó, ha nagyon fent védekeznek és az sem, ha nagyon hátul, vagyis nagyon észnél kell lenni. Taktikai szempontból érdekes meccs lesz, kíváncsi vagyok, mit talál majd ki Pető Tamás.

Forrás: fehervarfc.hu