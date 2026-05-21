Megszólalt a Csákvár: kiderült, hogy továbbra is együttműködik-e a Puskás Akadémiával

Az elmúlt napokban komoly hullámokat vetettek azok a sajtóhírek, amelyek szerint az Aqvital FC Csákvár a jövőben már nem a Puskás Akadémia FC partnercsapataként működik tovább, hanem az NB I-be visszajutó Budapest Honvéd FC együttműködő klubja lesz. A csákvári egyesület azonban hivatalos közleményben cáfolta a találgatásokat, és megerősítette: a felcsútiakkal fennálló kapcsolat változatlanul folytatódik.

A másodosztályú klub közösségi oldalán reagált a pletykákra, miután a szezon lezárását követően több helyen is arról lehetett olvasni, hogy a Csákvár és a Honvéd kooperációs megállapodást kötött egymással. A hírek szerint a kispestiek fiataljai kölcsönben az NB II-es együttesnél fejlődhettek volna a következő idényben, miközben a Puskás Akadémia háttérbe szorulhatott volna.

A csákvári klub azonban egyértelművé tette: továbbra is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel majd az NB II-ben.

„Örömmel és megnyugvással tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy az Aqvital FC Csákvár a következő idényben is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel az NB II-ben, azaz folytatódik az immár tíz esztendeje meglévő remek kapcsolat” – írta hivatalos oldalán a klub.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy a felcsúti klub a jövőben is kölcsönjátékosokkal és kooperációs megállapodással segíti majd a csákvári együttest. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét több fiatal akadémista kaphat rendszeres másodosztályú játéklehetőséget.

A háttérben ugyanakkor valóban komoly átalakulás zajlik a Puskás Akadémiánál. Sajtóinformációk szerint a klub vezetősége a nyári átigazolási időszakban jelentős keretátalakítást tervez, amelynek részeként több légióstól is megválhatnak. A helyükre elsősorban magyar játékosokat és saját nevelésű fiatalokat építenének be.

Ennek egyik fontos eleme lehet, hogy az eddig Csákváron szereplő felcsúti fiatalok közül többen már a Puskás Akadémia első csapatával kezdhetik meg a nyári felkészülést.

Az Aqvital FC Csákvár története egyik legeredményesebb szezonját zárta a mögöttünk hagyott idényben: a klub fennállása legjobb eredményét elérve a hatodik helyen végzett az NB II-ben. A vezetőség most abban bízik, hogy a Puskás Akadémiával folytatott együttműködés továbbra is stabil alapot biztosíthat a fejlődéshez és a fiatal játékosok képzéséhez.



