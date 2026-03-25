Hazatért a „trónörökös”: Cristiano Ronaldo Jr. a Real Madridnál bizonyíthat

A hírt elsőként a The Athletic szellőztette meg, majd az AS is megerősítette: Cristiano Ronaldo Jr. hétfő óta a Real Madrid Cadete A (U16-os) csapatával készül. A a próbajáték célja a játékos képességeinek alapos felmérése egy esetleges jövőbeni szerződtetés céljából. Az ötszörös aranylabdás apa jelenleg kényszerpihenőjét tölti, és fia mellett Madridban lábadozik. Még március elején sérült meg, és súlyosnak tűnő izomsérülése akár a világbajnoki szereplés gátja lehet.
„Alázatos és udvarias” – azonnali beilleszkedés
Bár a figyelem középpontjában áll, az edzőközpontból érkező hírek szerint az ifjabb Cristiano zökkenőmentesen illeszkedett be Carlos Cura együttesébe. Míg a csapat a Rayo Vallecano elleni bajnokira fókuszált, a portugál tehetség elsősorban szélsőként kapott szerepet.
A klub alkalmazottait azonban nemcsak a játéka, hanem a hozzáállása is lenyűgözte:
„Rendkívül alázatos és udvarias” – jellemezték a próbajátékon lévő fiatalt a Valdebebasban dolgozók.
Elit közegben bizonyíthat
A kihívás nem kicsi: Ronaldo Jr.-nak a korosztálya legjobbjaival kell felvennie a versenyt. A Real Madrid Cadete A csapata ugyanis dominálja a bajnokságot: 20 mérkőzésből 19-et megnyertek, 70 lőtt gól mellett mindössze 9-et kaptak, és tetemes előnnyel vezetik a tabellát az Atlético Madrid előtt. Olyan ígéretek közé kell beverekednie magát, mint Gorka Abascal, Carlos Sánchez vagy a kapus Izan Ramírez.
Az apa nyomdokain
A 15 éves támadó jelenleg a szaúdi Al-Nassr akadémiáján pallérozódik, ahol sebességével, technikai képzettségével és korát meghaladó fizikumával hívta fel magára a figyelmet. Cristiano Jr. karrierje hűen követi édesapja állomáshelyeit: korábban a Juventus és a Manchester United utánpótlásában is ontotta a gólokat, legutóbb pedig már a portugál U16-os válogatottban is bemutatkozhatott.
Bár a szurkolók már a „következő CR7-et” látják benne, a Real Madridnak sietnie kell, ha le akarja kötni a tehetséget. Az információk szerint ugyanis több európai sztárklub is szoros megfigyelés alatt tartja a csatárt, aki Madridban most bebizonyíthatja, hogy készen áll a visszatérésre az elitbe.
