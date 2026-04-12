Ronaldo törte fel a védelmet

Az Al-Ohdúd csapata óvatosan kezdett, mélyen védekezett, de Cristiano Ronaldo így is helyzetbe tudott kerülni. A 15. percben az üres területbe való befutás után átvette Nawaf Boushel passzát, és a kapuba lőtte a mérkőzés első gólját.

Történelmi magasságok

A szombaton szerzett góljának köszönhetően Cristiano Ronaldo 24 gólnál tart a bajnoki szezonban, amivel a Saudi Pro League góllövőlistájának harmadik helyén áll, az Al-Kvadszija mexikói csatára, Julian Quionnes (26) és az Al-Áhlí angol játékosa, Ivan Toney (27) mögött. Emellett karrierje során tétmérkőzéseken ez volt a 968. gólja, amely egy újabb lépést jelentett az 1000 gólos mérföldkő felé. Amennyiben Ronaldo tudja tartani jelenlegi formáját gólszerzés terén, minden bizonnyal még ebben a naptári évben átlépi a határt, amit a futballtörténelem során még senki nem ért el.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Cristiano Ronaldo a múlt héten tért visszasérüléséből, és rögtön kétszer is bevette a Al-Najma kapuját.

A mérkőzés összefoglalója:

Forrás: Marca,GOAL

