Cristiano Ronaldo PérezAFP
C. Kovács Attila

Hoppá! Cristiano Ronaldo szívességet kért Florentino Péreztől

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Cristiano Ronaldo személyesen kérte meg a Real Madrid elnökét, Florentino Pérezt, hogy engedje fiát, Cristiano Ronaldo Jr.-t a Real Madrid akadémiáján edzeni.

A madridi klub elnöke azonnal igent mondott, mivel kiváló kapcsolatot ápolnak egymással – számolt be róla az ESPN.

Cristiano Jr.-t már edzett is a Real Madrid La Fábrica központjában, a lelátón pedig édesanyja, Georgina Rodríguez is ott.

A fiatal játékos jelenleg még az Al-Nassr labdarúgója, de Romano szerint már az is felvetődött, hogy a Real Madridban folytassa a pályafutását. 

