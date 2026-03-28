A madridi klub elnöke azonnal igent mondott, mivel kiváló kapcsolatot ápolnak egymással – számolt be róla az ESPN.

Cristiano Jr.-t már edzett is a Real Madrid La Fábrica központjában, a lelátón pedig édesanyja, Georgina Rodríguez is ott.

A fiatal játékos jelenleg még az Al-Nassr labdarúgója, de Romano szerint már az is felvetődött, hogy a Real Madridban folytassa a pályafutását.

