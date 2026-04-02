Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

„Cristiano Ronaldo megvette a klubot, de a tartozást nem fizetik” – dühös közleményben támadta a portugál sztárt a Flamengo

A brazil óriásklub, a Flamengo meglepő és éles hangvételű közleményt adott ki, amelyben közvetlenül Cristiano Ronaldót is nevesítik. A Rio de Janeiro-i együttes az UD Almería korábbi tartozását követeli, és nem rejtik véka alá a véleményüket a spanyol klub új tulajdonrész-tulajdonosáról sem.

A konfliktus gyökere 2022 augusztusáig nyúlik vissza, amikor a spanyol Almería szerződtette a Flamengo csatárát, Lázaro Vinícius Marquest. A brazil klub állítása szerint az andalúz együttes azóta sem rendezte teljes körűen a vételárat, a helyzet pedig Cristiano Ronaldo színre lépésével vett új fordulatot.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Al-Nassr ötszörös aranylabdás klasszisa februárban 25%-os tulajdonrészt vásárolt az UD Almeríában. A Flamengo most ezt a tényt használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon a spanyolokra.

„590 napnyi késedelem”

A Flamengo közleménye rendkívül direkt módon indít:

„Az Almería mintegy 2,07 millió dollárral tartozik a Flamengónak 590 nap elteltével. Februárban Cristiano Ronaldo megvásárolta a spanyol klub 25%-át.”

A brazil klub részletesen kifejtette a panaszát a jelenleg a spanyol másodosztályban (LaLiga Hypermotion) szereplő együttes ellen:

„A Flamengo nyilvánosan kifejezi heves elutasítását a spanyol UD Almería magatartásával szemben, amiért megszegte a Lázaro játékos 2022 augusztusában történt átigazolása során vállalt szerződéses kötelezettségét. 590 napnyi hátralék után a klub becsült adóssága meghaladja a 2,07 millió dollárt, ami a vállalt kötelezettségek és a nemzetközi futballkapcsolatokat szabályozó szabályok nyílt figyelmen kívül hagyása.”

Hiába döntött a FIFA, jöhet a CAS

A közlemény második fele rávilágít, hogy az ügy már a nemzetközi szövetség asztalán is járt. A Flamengo szerint a FIFA már elismerte a tartozás jogosságát, az Almería mégis elzárkózik a fizetéstől.

„Az eset tárgyilagos és egyértelmű. Kifejezett szerződéses kötelezettség ruházta a spanyol klubra a felelősséget a Spanyolországban beszedett adók megfizetéséért vagy megtérítéséért. Ennek ellenére, miután a Flamengót rákényszerítették ezen összegek kifizetésére – amely összesen több mint 1,73 millió dollárt tett ki –, és a FIFA formális döntése után, amely teljes mértékben elismerte a visszatérítéshez való jogunkat, az Almería úgy döntött, hogy nem teljesíti kötelezettségét. A tartozás 590 napnyi késedelem után már meghaladja a 2,07 millió dollárt.”

Mivel a diplomáciai utak és a FIFA-döntés sem hozott eredményt, a Flamengo bejelentette, hogy a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul:

„A Flamengo bízik abban, hogy az illetékes szervek, különösen a Sportdöntőbíróság, megfelelően reagálnak erre a magatartásra, biztosítva a FIFA-n belül már kiadott határozatok betartását és a vállalt kötelezettségek teljesítését” – zárul a közlemény.

Egyelőre sem az UD Almería, sem Cristiano Ronaldo képviselői nem reagáltak a súlyos vádakra, de az ügy PR-szempontból mindenképpen kellemetlen a portugál sztár számára, aki épp csak megkezdte befektetői tevékenységét a klubnál.


