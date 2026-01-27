Gyermekkori kedvenc klubjához igazolhat a Chelsea angol válogatott sztárja

Cole Palmer nyitott lenne arra, hogy gyermekkori szeretett csapatához, a Manchester Unitedhoz szerződjön. Annak ellenére, hogy 2023-as érkezése óta hamar alapemberré nőtte ki magát Londonban, nem érzi biztosnak a jövőjét a Stamford Bridge-en.

Ennek oka, hogy honvágya van, és a szezon végezetével a Vörös Ördögöknél folytatná - tudta meg a The Sun.

Ugyanakkor a Chelsea frissen kinevezett vezetőedzője, Liam Rosenior arról nyilatkozott a múlt héten, hogy boldognak látja az angol támadót.

"Számos beszélgetésem volt Cole-lal, és azok alapján nagyon boldog, hogy itt lehet"

- vélekedett a francia tréner.

Ezenkívül Bruno Fernandes bizonytalan jövője is állhat Palmer esetleges szerződtetése mögött. A manchesteriek portugál klasszisát már a nyáron is megkörnyékezték szaúdi együttesek, ráadásul már csak 18 hónap van hátra a szerződéséből. Hamarosan megkezdődhetnek a tárgyalások ennek meghosszabbításáról.

Korábban mi is beszámoltunk Michael Carrick csapatának érdeklődéséről.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.