Fellebbez négy éves eltiltása ellen a Chelsea játékosa

Mihajlo Mudrik utoljára 2024 novemberében öltötte magára a Chelsea mezét, majd decemberben felfüggesztette őt az FA. Hivatalosan 2025 júniusában kapta meg négyéves eltiltását, sajtóhírek szerint a játékos meldóniummal került kapcsolatba, amely növeli a légzéskapacitást és az állóképességet.

Mudrikért 2023 januárjában hetvenmillió eurót fizetett a Chelsea a Sahtar Donyecknek, ám már több, mint másféléve nem lépett pályára tétmérkőzésen.

A CAS közleményben erősítette meg a fellebbezés hírét:

”A CAS megerősíti, hogy Mihajlo Mudrik 2026. február 25-én fellebbezést nyújtott be az FA ellen. A felek jelenleg írásbeli beadványokat cserélnek, a meghallgatás időpontját még nem tűzték ki”.

Mudrik nem bízza a véletlenre a sorsát, ugyanis azt a Morgan Spots Law ügyvédi irodát bérelte fel, amely nemrég sikeresen csökkentette Paul pogba eltiltását.

A Chelsea és az FA egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Forrás: BBC

