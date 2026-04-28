Hatalmas összegtől eshet el egykori klubja, ha nem tér vissza Mudrik!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Mudrikot még 2024 decemberbében tiltották el doppingolás miatt, az ukrán válogatott támadó szervezetében melodiumot találtak. Ezt követően a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2025 júniusában hivatalosan is vádat emelt a Chelsea szélsője ellen, egyelőre azonban hivatalos döntés nem született az ügyében, de ha Mudrikot bűnösnek találják, akár 4 évre is eltilthatják.

Szerhij Palkin, a Sahtar Donyeck vezérigazgatójának nagyon reméli, hogy Mudrikot nem ítélik el, és az ukrán csapat egykori játékosa hamarosan visszatérhet a pályára:

„Mudrik szerződésében 30 millió eurónyi bónusz szerepel. Ha nem játszik és ha a Chelsea nem ér el előrelépést ebben az ügyben, akkor elbukunk 30 millió eurót. Ez jelentős pénzügyi veszteség számunkra. Éppen ezért mindenki abban bízik, hogy ez a történet a lehető leghamarabb pozitív fordulatot vesz, az eredmények jönnek, Mudrik pedig visszatér a pályára. Ellenkező esetben abba a helyzetbe kerülünk, hogy elveszítünk 30 millió eurót"

– hangsúlyozta a Sahtar Donyeck első embere.

