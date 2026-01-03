A londoniak ukrán válogatott támadója, Mihajlo Mudrik megtörte a csendet. A játékost 2024 végén, egy pozitív doppingtesztet követően függesztették fel ideiglenesen, majd tavaly nyáron hivatalosan is vádat emeltek ellene. Miközben a fellebbezési folyamat zajlik, Mudrik egy érzelmes újévi üzenettel jelentkezett be a közösségi médiában, reményt adva a szurkolóknak, hogy hamarosan újra a pályán láthatják.

Mudrik kitart az ártatlansága mellett

Mihajlo Mudrik utoljára 2024 novemberében öltötte magára a Chelsea mezét, mielőtt decemberben elszabadult a pokol. A korábbi Sahtar Doneck-sztárt doppingvétséggel vádolta meg az Angol Labdarúgó Szövetség (FA). Bár a játékos az első pillanattól kezdve ártatlannak vallja magát, jelenleg is egy esetleges négyéves eltiltás árnyékában él – amiből egy évet már kénytelen volt a partvonalon kívül tölteni.

Amikor 2024 végén megkapta az ideiglenes felfüggesztést, az Instagramon így reagált:

„Megerősíthetem, hogy az FA értesített: az általam adott minta tiltott szert tartalmazott. Ez teljes sokként ért, hiszen soha nem használtam tudatosan semmilyen tiltott szert, és nem szegtem meg a szabályokat. Szorosan együttműködöm a csapatommal, hogy kiderítsük, mi történhetett. Tudom, hogy nem követtem el semmi rosszat, és bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetek.”

„Száz százalékig ártatlan”

Mudrik 2023 januárjában csatlakozott a Chelsea-hez egy összesen 88 millió fontot (kb. 118,5 millió dollár) érő üzlet keretében. Azóta 73 mérkőzésen 10 gólt szerzett a kékek színeiben. Az eltiltás miatt korábbi klubja, a Sahtar Doneck is nehéz helyzetbe került, hiszen a hírek szerint közel 30 millió fontnyi bónusztól eshetnek el. Darijo Srna, az ukrán klub sportigazgatója azonban leszögezte: nem a pénz a legfontosabb.

„Amikor Mudrikról beszélünk, nem a pénzre gondolunk, hanem az emberre. Nagyon sajnáljuk őt. Tudjuk, hogy 100 százalékig ártatlan, és ezt be is fogja bizonyítani. Úgy támogatjuk őt, mint egy volt játékosunkat, egy barátot és egy nagyszerű embert” – nyilatkozta Srna még tavaly szeptemberben.

„Ne mondjatok le rólam”

A felfüggesztése óta Mudrik kerülte a nyilvánosságot, csak ritkán posztolt közösségi oldalaira.

A 2026-os év kezdetén azonban egyértelmű jelzést küldött: alig várja, hogy találkozzon a szurkolókkal, ami arra utalhat, hogy pozitív fordulat várható az ügyében.

Hiába a hallgatás, vége-hossza nincs a vele kapcsolatos pletykáknak; egyes források szerint a futballcipőt szögescipőre cserélné, hogy sprinterként induljon a Los Angeles-i olimpián, de felbukkant egy olyan felvétel is, amelyen állítólag londoni Uber-taxisként tűnik fel.

„Boldog új évet minden szurkolómnak! Csak annyit szeretnék mondani: köszönöm a támogatást. Látom az összes üzenetet, és nagyon hálás vagyok értük. Kérlek, ne mondjatok le rólam, mert én sem mondtam le magamról. Alig várom, hogy hamarosan találkozzunk!” – írta Instagram-történetében a szélső.

Mi vár a válságban lévő Chelsea-re?

Miközben Mudrik optimista, a Chelsea-szurkolók többsége aligha érzi ugyanezt. A klubnál épp csak leülepedett a por Enzo Maresca menesztése után, aki a vezetőséggel való nézeteltérései miatt távozott a kispadról. Bár a Strasbourg trénere, Liam Rosenior a legesélyesebb az utódlásra, a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón még az ideiglenes megbízott, Calum McFarlane irányítja a londoniakat az Etihadban.