Megtörte a csendet Maresca, nem sokkal azután, hogy a Chelsea bejelentette utódját

Enzo Maresca végre megtörte a csendet a Chelsea-től való sokkoló távozása után, és méltóságteljes üzenetet intézett a szurkolókhoz mindössze órákkal azután, hogy hivatalossá vált az utódja kinevezése. Annak ellenére, hogy klubvilágbajnoki címig vezette az együttest, az olaszt könyörtelenül félreállították. Miközben Liam Rosenior belép a szakember helyére, Maresca hangsúlyozta: „belső békével” távozik, miután a káosz közepette visszavezette a csapatot az őt megillető helyre.

Maresca higgadt hangvételű közleményt adott ki a Stamford Bridge-ről való hirtelen búcsúját követően, hangsúlyozva, hogy a menesztés kíméletlen módja ellenére is megőrizte lélekjelenlétét. A 45 éves szakember, akinek megbízatása a hét elején váratlanul véget ért – a klubvezetés és közte kialakult teljes bizalmi válságról szóló hírek közepette –, kedden a közösségi médiában búcsúzott el.

Nyilatkozata mindössze órákkal azután látott napvilágot, hogy a Clearlake Capital vezette tulajdonosi kör megerősítette: a korábban a Hull Cityt és a Strasbourgot irányító Liam Rosenior lett az új vezetőedző. A döntés élesen megosztotta a szurkolótábort.

Az Instagramon a távozó menedzser a magasabb utat választotta: a cserkészmozgalom alapítóját, Robert Baden-Powellt idézte, ahelyett hogy kiteregette volna azokat a belső vitákat, amelyek a szakításhoz vezettek. „HAGYD EGY KICSIT JOBBAN A VILÁGOT, MINT AHOGYAN TALÁLTAD” – írta csupa nagybetűvel, megadva a hangját egy olyan búcsúnak, amely a kézzelfogható eredményekre, nem pedig a kulisszák mögötti sérelmekre koncentrált.

„A Chelsea-vel közös utam a Konferencia Liga selejtezőivel kezdődött” – folytatta, felidézve 2024 nyarán indult regnálásának kezdetét. „Belső békével távozom, mert egy olyan patinás klubot hagyok magam mögött, mint a Chelsea, ott, ahol lennie kell.”

Az olasz szakember távozása egész Európában megdöbbentette a futballvilágot, elsősorban az általa elért trófeák miatt, amelyeket viharos, ám kétségkívül sikeres nyugat-londoni időszaka alatt gyűjtött be. Bár a klubvezetés állítólag egyre elégedetlenebb lett az átigazolási politika körüli súrlódások és a hazai formában tapasztalt visszaesés miatt, az önéletrajza a Chelsea-nél így is tekintélyt parancsoló. Nemcsak visszavezette a csapatot Európa elitjébe, hanem két jelentős trófeát is nyert.

Nyilatkozatában a korábbi Leicester City-edző gondoskodott róla, hogy ezek a sikerek hangsúlyosan megjelenjenek, finoman emlékeztetve a vezetőséget és a szurkolókat arra, milyen magasságokba jutott az együttes az irányítása alatt. „Szeretném megköszönni minden Chelsea-szurkolónak az elmúlt 18 hónap támogatását” – írta. „Ez a támogatás kulcsfontosságú volt a Bajnokok Ligája-indulás kivívásához, a Konferencia Liga és a Klubvilágbajnokság megnyeréséhez. Olyan győzelmek ezek, amelyeket örökre a szívemben őrzök!”