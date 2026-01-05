„Ez a munka túl korán jött” – Carragher kíméletlen őszinteséggel kritizálja a Chelsea új edzőjelöltjét

A Chelsea háza táján ismét áll a bál. Alig egy héttel azután, hogy a klub bejelentette Enzo Maresca menesztését – miután az olasz szakember és a vezetőség közötti feszültség tarthatatlanná vált –, már meg is van az első számú utódjelölt. A Strasbourg jelenlegi vezetőedzője, Liam Rosenior a hírek szerint vasárnap este megérkezett Londonba, és minden jel arra mutat, hogy ő lesz a „Kékek” következő menedzsere.

Fabrizio Romano transzferguru az X-en megerősítette:

„Liam Rosenior ma este megérkezett Londonba. Az interjúra a következő 24 órában sor kerül, és várhatóan a jövő héten kinevezik a Chelsea új vezetőedzőjévé.”

Carragher: „A Chelsea szurkolói nem ehhez szoktak”

Míg a klubvezetés bízik a BlueCo-csoporthoz tartozó Strasbourg edzőjében, a korábbi Liverpool-ikon, Jamie Carragher szerint ez a feladat még túl nagy falat Roseniornak.

„Nagy rajongója voltam Enzo Marescának. Amikor a liga legnagyobb edzőivel nézett farkasszemet, abszolút megállta a helyét” – kezdte Carragher a Sky Sports adásában. „De látni lehetett, hogy ez lesz a vége. Nem beszélhetsz ki a sorból egyetlen klubnál sem, pláne nem a Chelsea-nél, ahol ennyi sportigazgató van.”

Carragher rávilágított a kontrasztra a klub múltja és a jelenlegi irányvonal között: „Nézzék meg az edzők névsorát: Thomas Tuchelt örökölték meg, aki Bajnokok Ligáját nyert. Most úgy tűnik, Liam Roseniort kapják meg, aki a Derbyt, a Hullt és a Strasbourgot irányította. Ez egy óriási lehetőség neki, de a Chelsea szurkolói nem ehhez szoktak. Ők José Mourinhóhoz, Guus Hiddinkhez, Antonio Contéhoz szoktak – nagynevű menedzserekhez, akik azonnali hatást gyakorolnak.”

A szakértő szerint Roseniorral a BL-indulás ugyan elérhető, de a trófeák messze vannak:

„Nem gondolom, hogy ez a kinevezés alkalmas arra, hogy a Chelsea bajnoki címet vagy BL-trófeát nyerjen. Ez nem tiszteletlenség Liammel szemben, ő egy tehetséges fiatal edző, de ez a munka valószínűleg túl korán jött neki.”

Neville: „Gyerekekkel nem lehet nyerni”

Gary Neville a saját podcastjében csatlakozott kollégájához, kiemelve, hogy a Chelsea fiatal keretének szüksége lenne egy tapasztalt vezérre a pálya szélén.

„Alan Hansennek anno igaza volt: gyerekekkel nem lehet nyerni semmit. Ez tény” – utalt Neville a legendás mondásra. „A Chelsea-nek tapasztalatra lenne szüksége. Ha fiatal játékosok vannak a pályán, elengedhetetlen egy dörzsölt menedzser. De úgy tűnik, megint egy fiatal edzőt neveznek ki. A fiataloknak tekintélyre és útmutatásra van szükségük maguk körül.”