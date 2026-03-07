Edzője szerint Haaland és Mbappé szintjén van jelenleg a Chelsea csatára - Rosenior senki másra nem cserélné el a Joao Pedrót

A Chelsea hosszú ideje keres már egy olyan befejező csatárt, aki huzamosabb ideig tud kiemelkedő és egyenletes teljesítményt nyújtani, és úgy tűnik, Liam Rosenior megtalálta most ezt a centert.

Az angol szakvezetőt január elején nevezték ki a Chelsea élére, azóta csak egyszer kaptak ki a Kékek a bajnokságban, ennek pedig az egyik legnagyobb letéteményese Joao Pedro, aki Rosenior érkezése óta tíz gólt és két gólpasszt jegyzett eddig. Összesen 17 gólnál tart már a Brightontól igazolt brazil csatár, ebből 14-et szerzett a Premier League-ben.

Pedro legutóbb az Aston Villa ellen szerzett mesterhármast a Villa Parkban, amivel a Chelsea három pontra megközelítette Unai Emery együttesét, és továbbra is harcban van a Bajnokok Ligája-indulásért.

A brazil csatár teljesítményét nem hagyta szó nélkül edzője sem, aki nem győzte dicsérni irányítása alatt kivirágzó játékosát: “Joao is ebbe a kategóriába tartozik. Mióta itt vagyok, folyamatosan megmutatja világklasszisát” - mondta Rosenior arra a kérdésre, miszerint egy lapon említhető-e Pedro olyan világklasszis csatárokkal, mint Erling Haaland, Harry Kane és Kylian Mbappé.

”Senkire nem cserélném el jelen pillanatban. Minden kvalitását és erényét megmutatja, amit látni szeretnék” - dicsérte kiváló formában lévő támadóját a Chelsea mestere.

Pedro tovább folytathatja jó sorozatát a Chelsea-ben, a hétvégén a Wrexham ellen játszanak a Kékek az FA-kupában, a Bajnokok Ligájában a PSG ellen bizonyíthat a brazil a sorozat nyolcaddöntőjében, a bajnokságban pedig a Newcastle elleni rangadón lesz szükség Joao Pedro jó játékára.





