A Premier League hajrájához közeledve egyre nagyobb nyomás nehezedik a londoni klubra, amely hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett. A találkozó azonban nemcsak az eredmény miatt fájó: sérülések és formaválság is nehezíti a szezon végét.

A Sky Sports beszámolója szerint a legmegrázóbb jelenet Estevao sérülése volt. A fiatal támadó a 16. percben, egy ígéretes egy az egy elleni helyzetben húzta meg a combhajlítóját, majd nem sokkal később cserét kért.

„A félidőben sírt, nagyon megviselte a helyzet” – mondta Rosenior, aki hozzátette: a klubnál mindenki bízik benne, hogy a brazil támadó minél hamarabb visszatérhet.

Nem ő volt az egyetlen kieső: Enzo Fernández is sérülést jelzett, de az ő állapota kevésbé tűnik súlyosnak. A vezetőedző szerint inkább izomgörcsről lehet szó, és optimista a visszatérését illetően. Rosenior külön kiemelte a középpályás teljesítményét, aki „szinte a végletekig hajtotta magát” a pályán.

A kapitányi karszalagot ezúttal Moisés Caicedo viselte, noha Reece James hiányában gyakran Fernández tölti be ezt a szerepet. A tréner szerint azonban az argentin így is vezérként futballozott.

A vereség következményei komolyak lehetnek: a Chelsea jelenleg négy ponttal van lemaradva az ötödik helyen álló Liverpool FC mögött, ami veszélyezteti a Bajnokok Ligája-indulást. Rosenior ugyanakkor egyelőre nem látja tisztán, milyen hatással lenne a kimaradás a klub jövőjére.

„Az őszinte válasz az, hogy nem tudom. Harcolunk tovább, és a szezon végén foglalkozunk ezzel” – fogalmazott.

A nemzetközi szereplés kulcskérdés a keret alakulása szempontjából is. Cole Palmer korábban hangsúlyozta: a Bajnokok Ligája-szereplés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klub a szükséges erősítéseket végrehajtsa.

A londoniak helyzetét tovább rontja a gyenge forma: az elmúlt négy bajnoki mérkőzésen nem szereztek gólt, ami több mint egy évszázada nem látott negatív sorozat. A hajrában így nemcsak riválisaik botlására, hanem jelentős javulásra is szükség lesz.

Rosenior szerint a feladat nehéz, de nem lehetetlen: „Hegyet kell megmásznunk, de nem leküzdhetetlen.”

