Az elégedetlenség gyanúja

Korábbi sajtóértesülések szerint Cole Palmer elégedetlen a Chelsea gyenge formája miatt, a Real Madrid, Bayern München és leginkább a Manchester United pedig rögtön készen álltak, hogy a nyári átigazolási szezonban ajánlatot tegyenek a középpályásért. A pletykákat a londoni csapat vezetőedzője, Liam Rosenior is kommentálta.

Palmer megszólal

A Guardian kérdésére az angol válogatott játékos elárulta, sok minden köti őt Manchester városához, de eszébe sem jut egy esetleges távozás a Chelsea csapatától:

„Manchester az otthonom, az egész családom ott van, de nem hiányzik annyira. Fel se merült bennem, hogy eligazoljak.”

A Chelsea jelenleg a hetedik helyen áll a Premier League tabelláján, komoly hajrára lesz szükségük, hogy elérjék a Bajnokok Ligája-indulást biztosító ötödik helyet, amely nagy előny lenne a csapatnak a nyári átigazolási szezon során is, erről Palmer is beszélt:

„Ha bejutunk a Bajnokok Ligájába, több esélyünk van leigazolni a játékosokat, akikre szükségünk van. A tulajdonosok kifejezték a bizalmukat irányunkba, hogy meg tudjuk csinálni.”

Forrás: Sky Sports

