Az első veszélyes kísérletet a 11. percben láthatta a Stamford Bridge közönsége, akkor Estevao húzott befele a jobbszélről, lövése kevéssel kerülte el a kaput. Ugyanakkor a brazil támadó ezután már keveset tehetett hozzá a mérkőzéshez, mivel sérülés miatt le kellett cserélni.

Ezt követően ritkán tudta átjátszani egymás letámadását a két fél, így elmaradtak a helyzetek. A 32. percben Enzo Fernández azonban megtörte a csendet, miután visszaszerezte a labdát az ellenfél tizenhatosán belül – tekerése szintén kevéssel ment mellé.

Hat perc múlva megint az argentin próbálkozott egy átlövésből, ezúttal már Senne Lammensnek is védenie kellett.

Annak ellenére, hogy a londoniak kísérleteztek többet, végül a Manchester United szerezte meg a vezetést: a 43. percben Bruno Fernandes húzott el a jobbszélen, majd a lapos beadását Matheus Cunha varrta a kapuba. 1–0.

Tíz perce tartott a második játékrész, amikor a Chelsea felért a támadóharmadba, és ezt Liam Delap majdnem ki is használta, de a fejese a felsőlécről vágódott le. Fokozatosan növelte a nyomást Liam Rosenior csapata, ami egy újabb keresztlécben mutatkozott meg. A 66. minutumban Pedro Neto beadásából Wesley Fofana egy védő érintésével találta el a kapu szélét.

Hiába eresztett el 21 lövést a Chelsea, nem tudta bevenni Lammens kapuját, és ezzel a vereséggel maradt a hatodik helyen. A Vörös Ördögök őrzik a gólkülönbségből fakadó előnyüket az Aston Villával szemben a harmadik helyért való csatában.

