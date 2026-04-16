Fellélegezhetnek Londonban, marad a kulcsjátékos

A Chelsea középpályása, Moisés Caicedo hamarosan új szerződést írhat alá a londoni klubbal – számolt be a hírről csütörtök délután az Athletic. A 24 éves ecuadori játékos jelenlegi kontraktusából még öt év hátra van, ennek ellenére a felek már a hosszabbítás véglegesítésén dolgoznak a Stamford Bridge-en.

Caicedót 2023 augusztusában szerződtette a Chelsea a Brightontól, akkor brit rekordot jelentő, 115 millió fontos (146 millió dolláros) átigazolási díjért. Az ecuadori válogatott középpályás nyolcéves szerződést írt alá, és azóta 140 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken nyolc gólt szerzett.

A középpályás a szezon során is alapembernek számított, annak ellenére, hogy a Chelsea kerete jelentős változásokon ment keresztül: eddig 42 tétmérkőzésen jutott szóhoz az idényben. Az új megállapodás híre röviddel azt követően érkezett, hogy csapattársa, Enzo Fernández kétmeccses eltiltást kapott egy nyilatkozatát követően, amelyet úgy értelmeztek, hogy az argentin középpályás a Real Madrid felé venné az irányt.

Fernández eltiltása után a két középpályás ismét együtt szerepelhet, amikor a Chelsea szombat este a Manchester Unitedet fogadja a bajnoki hajrá egyik kulcsfontosságú mérkőzésén. A hatodik helyen álló londoniak jelenleg hét ponttal vannak lemaradva a harmadik helyezett Unitedtől.

