Feszültséget generált a Chelsea FC háza táján két középpályása, Moisés Caicedo és Enzo Fernández eltérő kommunikációja a jövőjükről.

A beszámolók szerint Caicedo határozottan kiállt a klub mellett, amikor az átigazolási pletykákról kérdezték. Az ecuadori játékos világossá tette: célja, hogy legendává váljon a Chelsea-nél, és jelenleg kizárólag a klubra koncentrál.

Ezzel szemben Fernández jóval óvatosabban fogalmazott. Az argentin középpályás nem zárta ki egy jövőbeni klubváltás lehetőségét, és mindössze annyit mondott: „majd meglátjuk” a világbajnokság után.

A két nyilatkozat közötti kontraszt azonnal reakciókat váltott ki a szurkolók körében is, akik közül többen Caicedo hozzáállását állították példaként.

Fernández helyzete ugyanakkor összetettebb. A világbajnok középpályás – aki 2023-ban brit rekordot jelentő összegért érkezett Londonba – továbbra is kulcsembere a csapatnak, és hosszú távú szerződés köti a klubhoz.

Mindeközben a háttérben komoly érdeklődés mutatkozik iránta, többek között a Real Madrid részéről, de a Chelsea sem szeretné eladni egyik legértékesebb játékosát.

A helyzet így inkább kommunikációs és hangulati kérdésnek tűnik, mint konkrét átigazolási előkészítésnek – ugyanakkor jól jelzi, hogy a londoni klubnál a szezon hajrájára nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nő a nyomás.



