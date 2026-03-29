A brazil középpályás 2022-ben 70,65 millió euróért érkezett a Real Madridtól, és kötött 4+1 éves szerződést a Vörös Ördögökkel. Azonban a plussz egy éves opció csak abban az esetben lett volna lehívható, ha Casemiro a 2025/26-os idényben 35 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett volna pályára a Manchester United színeiben.

Ez matematikailag még összejöhetett volna, azonban az MU januárban végül törölte ezt a záradékot, hogy ne gördítsen akadályt Casemiro távozása elé.

Casemiro távozik a Manchester Unitedtól

Romano a Youtube-csatornáján beszélt a 34 éves középpályás jövőjéről, ahol az olasz transzfer guru elmondta, hogy a sajtóban elterjedő pletykák, miszerint Casemiro mégis maradna még egy idényt, hogy a Bajnokok Ligájában játszhasson, alaptalanok, a brazil középpályás nem gondolta meg magát, az idény végén elhagyja a Manchester United-ot.

Casemiro az Inter Miaminál folytathatja

Az átigazolási guru beszámójából az is kiderült, hogy Casemiro az Inter Miamiban folytathatja a pályafutását. Romano szerint az észak-amerikai profi ligában játszó klub már fel is vette a kapcsolatot a Manchester Unitedtól távozó középpályással, a tárgyalások megkezdődtek a felek között.

Az olasz újságíró hozzáteszi, hogy Casemiro nyitott rá, hogy az Inter Miamihoz igazoljon, minden azon fog múlni, hogy David Beckhamék mekkora fizetést tudnak neki kínálni.

