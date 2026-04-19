A Stamford Bridge-en aratott siker után a United ideiglenes menedzsere a vereségek és győzelmek érzelmi szélsőségei helyett a kiegyensúlyozottságot hangsúlyozta – éppúgy, mint játékosként.

„Lehet futballmeccseket veszíteni. A lényeg a visszazárkózás. A világ nem dől össze attól, hogy kikapunk.”

– fogalmazott Carrick, utalva a Leeds elleni meglepő hazai vereség utáni reakciókra.

A szakembert az elmúlt hetekben egyre több kritika érte, miután a teljesítményeket sokan „átlagosnak”, a játékstílust pedig túl óvatosnak nevezték. Ennek ellenére a számok mellette szólnak: a Manchester United a Carrick irányítása alatt lejátszott 12 bajnoki meccséből nyolcat megnyert, ami jobb mutató, mint a csapat korábbi 21 mérkőzéses szakasza.

A Leeds elleni vereség után felerősödő kritikák – amelyek már a menedzseri alkalmasságát is megkérdőjelezték – a Chelsea elleni siker után a BBC cikke szerint ezek valamelyest elcsendesedtek, még akkor is, ha a játék képe nem volt meggyőző.

„Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol az eredmény számított. És meg is találtuk.” – értékelt Carrick.

A mérkőzés különösen nehéz helyzetben érte a Unitedet, hiszen több kulcsfontosságú belső védő is hiányzott, köztük Lisandro Martínez és Harry Maguire eltiltás miatt, míg Matthijs de Ligt sérüléssel bajlódott. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Leny Yoro is megsérült a hét során, így a védelem összeállítása gyakorlatilag az utolsó pillanatban történt.

Ennek ellenére a 19 éves Ayden Heaven helytállt a váratlanul rá háruló feladatban.

„Nem játszott sok futballt mostanában… de ott volt, felkészült, és elképesztően jól kezelte a helyzetet.” – mondta róla Carrick.

A győztes találatot Matheus Cunha szerezte Bruno Fernandes beadása után, aki ismét kulcsszerepet vállalt a támadásokban. Carrick azonban szerényen elhatárolódott a gól előkészítésében játszott saját szerepétől:

„Nem tudok ezért semmilyen elismerést magamnak tulajdonítani… még arra sem emlékszem pontosan, mit mondtam neki.”

A Manchester United jelenleg reális eséllyel pályázik a Bajnokok Ligája-helyekre, nyolc pont megszerzése maradt az elvárt minimum öt meccsen belül. A helyzet azonban még változhat, mivel riválisok – köztük a Liverpool – egymás ellen is pontokat fognak veszíteni a szezon hajrájában.

Carrick szerint azonban a csapat nem engedte, hogy a külső nyomás elterelje a figyelmüket:

„Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Nem gondoltuk túl. Nem beszéltünk pozíciókról vagy pontokról. Csak lejöttünk ide, hogy megnyerjük a meccset, és ehhez tartottuk magunkat. A fiúk ezt teljesítették is.”

Még mindig nem tudni, hogy nyártól is marad-e Carrick a Manchester United menedzsere, de a Chelsea elleni győzelem egyértelműen erősítette a pozícióját.

