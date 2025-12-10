A Liverpool háza táján áll a bál. Ahogy azt már korábban írtuk Mohamed Szalah a Leeds elleni 3-3-as döntetlent követően nyilvánosan kritizálta a klubot és Arne Slot menedzsert. A „Vörösök” korábbi védője, a jelenleg szakértőként dolgozó Jamie Carragher a Sky Sports Monday Night Football című műsorában, majd a keddi BL meccs előtt szállt bele kőkeményen az egyiptomi támadóba, szerinte ugyanis az eset sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű sértődött nyilatkozat.

„Ez egy koreográfia volt”

Carragher szerint naivitás lenne azt hinni, hogy Szalah csak a pillanat hevében szólalt meg. A korábbi Liverpool játékos úgy véli, az időzítés és a módszer is patikamérlegen volt kimérve.

„Szerintem szégyenletes volt, amit a meccs után tett. Egyesek érzelmi kitörésnek állítják be, de én nem hiszem, hogy az volt” – kezdte Carragher, majd megvádolta Szalah-t, hogy nyilatkozata egy szándékos húzás volt, amelyet ügynökével terveltek ki.

„Valahányszor Szalah megáll a vegyes zónában (öltöző és a busz közötti terület – a szerk.) – amit nyolc év alatt talán négyszer tett meg –, az egy előre megkoreografált lépés közte és az ügynöke között. A céljuk a maximális károkozás és a saját pozíciójuk megerősítése.”

Carragher szerint Szalah szándékosan várt egy rossz eredményre (a Leeds elleni, utolsó percben kapott góllal elszalasztott győzelemre), hogy akkor támadja meg a menedzsert, amikor a klub a legsebezhetőbb. "Azt az időpontot választotta, amikor mindenki a padlón van, hogy megpróbálja kirúgatni az edzőt" – tette hozzá a legenda.

A csapat érdeke vs. az egyéni statisztikák

A Liverpool korábbi csapatkapitány-helyettese különösen azon a mondaton akadt fenn, mely szerint a klub „a busz alá lökte” Szalah-t.

„Ő lökte a klubot a busz alá az elmúlt 12 hónapban kétszer is” – utalt Carragher a tavalyi szerződéshosszabbítási vitákra és a mostani helyzetre. Hozzátette, hogy bár Szalah 250 gólt lőtt és vitathatatlanul a klub legendája, ez nem mentesíti a tettei alól.

Carragher szerint Szalah az elmúlt nyolc évben minden mögötte játszó jobbhátvédet „cserbenhagyott” azzal, hogy nem zárt vissza és nem vette ki a részét a csapat közös védekezésében, de ezt eddig el tudták fogadni a klubnál a góljai és gólpasszai miatt.

Most azonban, amikor a csapat az utóbbi évek legrosszabb szériáját futja, Carragher szerint Szalah-nak nem azzal kéne foglalkoznia, hogy neki hány gólja van a Premier League-ben, hanem hogy segítsen Florian Wirtznek és Alexander Isaknak beilleszkedni a csapatba.

Thierry Henry: „A csapatot mindenáron védeni kell”

A témához a CBS Sports Golazo műsorában a francia legenda, Thierry Henry is hozzászólt, aki bár megérti Szalah frusztrációját, a módszerrel egyáltalán nem ért egyet. Henry egy személyes történettel világított rá a helyzetre:

„Amikor a Barcelonánál voltam, volt, hogy a lelátóra tettek. Pedig az előző évben mindent megnyertünk, tripláztunk. De abban a pillanatban nem teljesítettem jól” – emlékezett vissza Henry.

„Hallottál engem akkor erről beszélni? Nem. Mert van egy csapat, és a csapatot mindenáron védeni kell. Megértem a frusztrációt, de nem értem a 'hogyan'-t és a 'mikor'-t. Ez így nem volt helyes.”

Henry hangsúlyozta, hogy egy edző-játékos kapcsolat elsősorban a teljesítményen kell, hogy alapuljon. Ha nem teljesítesz, a helyed veszélybe kerül, függetlenül attól, hogy mit értél el korábban. "Nem beszélsz nyilvánosan a személyes helyzetedről, amikor a csapatod szenved. Ezt az öltözőben rendezed le, vagy a főnök irodájában" – tette hozzá a francia legenda.

Mi lehet a folytatás?

Carragher mindezek ellenére reméli, hogy nem így ér véget az egyiptomi király liverpooli karrierje: "Remélem játszik még, mert ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk szerepelt. De ha így folytatja... ki tudja."

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.