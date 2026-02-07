Ancelotti döntött: tizenegy játékos helye már biztos a brazil vb-keretben

A lap úgy tudja, hogy ha nem sérülnek meg, Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo, Estevao, Matheus Cunha és Gabriel Martinelli biztosan ott lesznek a brazil keretben. Carlo Ancelotti erre a magra tervez majd építeni a nyári világbajnokságon.

Érdekesség, hogy a Santosban ismét játékba lendülő Neymar nincs a szövetségi kapitány listáján. A 34 éves támadó nem titkolt célja, hogy ott legyen 2026-os világbajnokságon, a Barcelona és a PSG egykori sztárja azért is műtette meg magát, hogy ott lehessen az Észak-Amerikában megrendezésre kerülő tornán.