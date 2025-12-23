Neymart ismét megműtötték, veszélyben a vb-je?

Klubja, a Santos FC megerősítette, hogy Neymar műtétje sikeres volt, mely során a bal térdben lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operációt a brazil válogatott orvosa, dr. Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.

Amint a 33 éves csatár elhagyhatja a kórházat, azonnal megkezdi a rehabilitációt, és várhatóan egy hónapig lesz harcképtelen.

A felépülés mellett a Bajnokok Ligája-győztes játékos fontos döntés előtt is áll, hiszen december 31-én lejár a szerződése a Santosszal. A klubvezetőség bízik benne, hogy Neymar náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.

Neymar az elmúlt idényben rengetegszer bajlódott különféle sérülésekkel, a 38 fordulós brazil bajnokságban 20 mérkőzésen tudott pályára lépni. Ezen találkozók során nyolc gólt szerzett, abból ötöt az utolsó négy fordulóban, és fontos góljaival segített kiharcolni egykori nevelőcsapatának az élvonalbeli bennmaradást.

Forrás: MTI

