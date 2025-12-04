Neymar mesterhármassal jelezte Ancelottinak, ott akar lenni a vb-n!

Neymar kulcsszerepet játszott abban, hogy a Santos fontos lépést tegyen a kiesés elleni küzdelmében: a brazil csillag szerdán mesterhármast szerzett a Juventude ellen, aminek köszönhetően 3-0-ra győzött a csapata.

Bár Neymar térdsérüléssel játszott, a brazil így is remek teljesítmény nyújtott, mindössze 17 perc alatt szererzett mesterhármast a második félidőben, ezzel bebiztosítva a létfontosságú győzelmet a Santos számára. A 33 éves játékosnak a szezon végén valószínűleg artroszkópos műtétre lesz szüksége a bal térdében lévő meniszkusz sérülés miatt – értesült az ESPN Brasil a múlt héten.

Neymar az utolsó két mérkőzésen is pályára lépett, miközben folyamatos kezeléssel próbálja csillapítani a fájdalmat. A szerdai mesterhármas volt az első tőle 2022 áprilisa óta, akkor még a PSG színeiben talált be háromszor, a Clermont ellen.

Videón a mesterhármas:





A győzelem jelentősen távolabb sodorta a Santost a kieső zónától: a klub most két ponttal előzi meg a Vitóriát, amely a 17., még éppen kieső helyen áll. A Santos jövő vasárnap - a bajnokság utolsó fordulójában - a Cruzeirót fogadja hazai pályán, amennyiben pedig nyer, biztosan megőrzi első osztályú tagságát.

Bár Neymar az elmúlt években számos sérüléssel küzdött, továbbra is bízik benne, hogy ott lehet a brazil válogatottban a jövő nyári világbajnokságon. Carlo Ancelotti, Brazília szövetségi kapitánya többször hangsúlyozta, hogy a sztárnak jó esélye van a keretbe kerülésre, ha teljesen egészséges.





A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.