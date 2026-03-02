Brutális szigorításra készül a FIFA: Piros lap járhat a kézzel eltakart szájért a Vinícius-ügy után

Véget érhet a modern futball egyik legjellegzetesebb látványa, a szájuk elé tett kézzel suttogó játékosok korszaka. Ami eddig a taktikai utasítások elrejtésére vagy ártatlan pletykálkodásra szolgált, az a jövőben automatikus piros lapot érhet.

A Vinícius-incidens volt az utolsó csepp

A drasztikus lépés közvetlen kiváltó oka a Bajnokok Ligájában történt Real Madrid–Benfica összecsapás, ahol Vinícius Júnior azt állította, hogy a portugálok játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzésekkel illette őt. Mivel Prestianni a meze mögé bújva beszélt, a játékvezetők és a kamerák számára láthatatlan maradt a szája, így a bizonyítás szinte lehetetlenné vált.

Prestianni tagadja a rasszizmust – bár egyes jelentések szerint elismerte, hogy homofób sértést használt –, az UEFA pedig azonnal vizsgálatot indított és ideiglenesen eltiltotta a játékost.

Infantino: „Akinek nincs takargatnivalója, az nem takarja el a száját”

A FIFA elnöke, Gianni Infantino a Sky News-nak adott nyilatkozatában tiszta vizet öntött a pohárba. Az elnök szerint a „suttogás” kultúrája a rasszizmus elleni harc legnagyobb akadálya.

„Ha egy játékos eltakarja a száját és mond valamit, aminek rasszista következménye van, akkor egyértelmű, hogy ki kell állítani. Feltételeznünk kell, hogy olyasmit mondott, amit nem lett volna szabad, különben nem rejtőzködne. Egyszerűen nem értem: ha nincs titkolnivalód, miért takarod el a szád?” – fogalmazott keményen Infantino.

Az elnök hozzátette, hogy ezek a lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy komolyan vegyék a diszkrimináció elleni küzdelmet. A tervezett szabálymódosítást már elkeresztelték „Vinícius-törvénynek” is.

Mourinho és Courtois is megszólalt

A Benfica vezetőedzője, José Mourinho is állást foglalt az ügyben. A „Special One” tőle szokatlanul keményen nyilatkozott saját játékosáról: „Ha a játékos bűnös, soha többé nem nézek a szemébe, és végzett nálam. Aki nem tiszteli a rasszizmus elleni elveket, annak nincs helye a csapatomban.” Ugyanakkor Mourinho hozzátette, hogy a bizonyítékok hiánya miatt megilleti a játékost az ártatlanság vélelme.

Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa üdvözölné a tiltást: „Vinícius rengeteget szenvedett ettől. Eltakart szájjal sosem tudhatjuk biztosan, mi hangzott el, ez pedig csak a feszültséget szüli.”

Mikor léphet életbe az új szabály?

Bár a megbeszélések még korai szakaszban vannak, az International Football Association Board (IFAB) – a futball szabályalkotó testülete – már napirendre tűzte a kérdést. A hírek szerint az angol szövetségek támogatják a javaslatot, és akár a 2026-os világbajnokság előtt bevezethetik az új irányelvet.



