A Manchester United portugál karmestere, Bruno Fernandes nyerte a 2025–2026-os idény Premier League Év Játékosa díját - adta hírül a klub honlapja. A 31 éves középpályás először kapta meg a rangos elismerést, miután kiemelkedő teljesítménnyel vezette vissza a manchesteri klubot a Bajnokok Ligájába.

Fernandes kiemelkedő szezont produkált az angol élvonalban: nyolc gólt szerzett, emellett 20 gólpasszt osztott ki, amellyel beállította a liga egyidényes asszisztrekordját. Korábban ezt a mutatót csak Thierry Henry és Kevin De Bruyne érte el. Nem csoda, hogy már korábban felmerült, hogy ő lehet az idény legjobbja.

A portugál középpályás idényét különösen értékessé teszi, hogy több szerepkörben is meghatározó maradt. A szezon első felében még mélyebben játszott, majd Michael Carrick érkezése után ismét támadóbb szerepkörben futballozhatott, ahol újra a csapat kreatív motorjává vált.

A portugál játékos az első manchesteri futballista, aki elhódította a díjat azóta, hogy Nemanja Matić a 2010/11-es szezonban hasonló elismerésben részesült.

Fernandes az idény során nemcsak a liga, hanem saját klubja történetébe is beírta magát. A szurkolók ötödik alkalommal választották meg a Sir Matt Busby Év Játékosának, amivel klubrekordot állított fel, emellett a játékostársak szavazatai alapján is ő lett az idény legjobbja Manchesterben.

A középpályás korábban már az Angol Futballírók Szövetségének (FWA) Év Játékosa díját is átvehette, így a Premier League-elismeréssel történelmi idényt tett teljessé.

A játékos eddig is maradni akart Manchesterben. A most kapott díj és a BL-indulás lehetősége még inkább a vörös ördögöknél marasztalhatja.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.