Hoppácska! A Premier League-be szerződhet a Real Madrid sztárja!

A Tottenham Hotspur pocsék időszakon megy keresztül, az észak-londoniak utolsó 14 mérkőzésükből mindössze hármat tudtak megnyerni, radásul a klub szörnyű sérüléshullámon megy keresztül, Thomas Franknak 6 játékost is sérülés miatt kellett nélkülöznie az Aston Villa elleni, 2-1-re elveszített FA-kupa-találkozón szombat este. A hat sérülten kívül Cristian Romero eltiltás miatt nem léphetett pályára, Pape Mater Sarr és Yves Bissouma pedig az Afrikai Nemzetek Kupáján képviseli a hazáját.

A hírek szerint az észak-londoniak Mohammed Kudus súlyos sérülése miatt a Real Madrid mellőzött szélsőjét, Brahim Díazt nézték ki maguknak.

A 26 éves játékos ugyan már 18 mérkőzésen pályára lépett a Real Madrid színeiben ebben az idényben, ám az összesen 484 játékperc jól jelzi, hogy Xabi Alonso vezetőedző elsősorban csereként számol vele – hiszen összesen alig több, mint 5 meccsnyi játékpercet töltött eddig a pályán.

Brahim Díaz az Afrikai Nemztek Kupáján megmutatta, hogy mellőzése ellenére is mekkora érték lakozik benne, hiszen már 5 gólos a tornán, ráadásul Marokkó mind az öt mérkőzésén betalált eddig, vezetésével pedig a rendező ország bejutott a sorozat elődöntőjébe.

A Fichajes információi szerint a Királyi Gárda megfontolta a Spurs ajánlatát, a napokban döntenek majd a marokkói támadó sorsáról.